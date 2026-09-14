Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G11 16" IPS Core U7-155H 16Gb/1Tb SSD Win11Pro (A8WM2PT)
Этот ноутбук Hewlett-Packard с диагональю экрана 16 дюймов объединяет комфорт большого дисплея и современный стиль. 16-ядерный процессор легко справляется с многозадачностью, ресурсными программами и современными играми. Дискретная видеокарта с 8 Гб собственной памяти обеспечивает плавную работу графических приложений и воспроизведение контента без задержек. Объём оперативной памяти 16 Гб DDR5 позволяет запускать множество приложений одновременно — ноутбук не будет «тормозить» даже при серьёзных нагрузках. Встроенный SSD ускоряет запуск системы и программ, сокращая время ожидания. IPS-матрица передаёт яркое, чёткое изображение, а частота обновления экрана 60 Гц делает просмотр фильмов и работу комфортной и приятной. Эргономика продумана: клавиатура с подсветкой позволит работать даже в тёмном помещении, а сканер отпечатка пальца добавляет современный уровень безопасности. Компактный, стильный корпус серого цвета гармонично впишется в любой интерьер. Лёгкий и надёжный аккумулятор Li-Pol поддержит длительную работу без подзарядки. Операционная система Windows 11 Pro открывает всё многообразие полезных возможностей для бизнеса и творчества.
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