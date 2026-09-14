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Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA)

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Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 1
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 2
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 3
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 4
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 5
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 6
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 7
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 8
Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 1
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 2
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 3
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 4
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 5
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 6
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 7
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 8
  • Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6&quot; FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
175 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735357
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Характеристики

Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A1000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3.05

Описание товара Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA)

Современный ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Восемь ядер процессора и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают молниеносную работу даже самых demanding приложений. Стильный металлический корпус придаёт устройству солидность и надёжность, а серебристый цвет добавляет элегантности. 15,6-дюймовый IPS-экран дарит яркие и чёткие изображения, идеально подходя для работы с графикой и развлечений. С дискретной видеокартой на 6 Гб ноутбук отлично справляется с задачами в играх и профессиональных программах. Ультрасовременный SSD позволяет запускать приложения без промедлений. Работает на Windows 11 Pro — всё привычно и функционально с первого дня. Подсветка клавиатуры даёт уверенность при работе в темноте, а сканер отпечатка пальца надёжно защищает ваши данные. При весе всего 2 кг ноутбук остаётся мобильным спутником для делового ритма и путешествий.

Отзывы о товаре Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Hewlett-Packard
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP ZBook Power
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7840HS
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A1000
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
83 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Современный ноутбук Hewlett-Packard создан для тех, кто ценит производительность и стиль. Восемь ядер процессора и 32 Гб оперативной памяти DDR5 обеспечивают молниеносную работу даже самых demanding приложений. Стильный металлический корпус придаёт устройству солидность и надёжность, а серебристый цвет добавляет элегантности. 15,6-дюймовый IPS-экран дарит яркие и чёткие изображения, идеально подходя для работы с графикой и развлечений. С дискретной видеокартой на 6 Гб ноутбук отлично справляется с задачами в играх и профессиональных программах. Ультрасовременный SSD позволяет запускать приложения без промедлений. Работает на Windows 11 Pro — всё привычно и функционально с первого дня. Подсветка клавиатуры даёт уверенность при работе в темноте, а сканер отпечатка пальца надёжно защищает ваши данные. При весе всего 2 кг ноутбук остаётся мобильным спутником для делового ритма и путешествий.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ZBook Power G10A 15.6" FHD IPS Ryzen 7 PRO 7840HS 32Gb/1Tb SSD Win11Pro (8U6X8PA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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