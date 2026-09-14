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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT)

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Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 1
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 2
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 3
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 4
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 5
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 6
Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 1
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 2
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 3
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 4
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 5
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 6
  • Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
146 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735356
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A500
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT)

Этот ноутбук Hewlett-Packard с алюминиевым корпусом сочетает стиль и надежность. Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 и технологией IPS обеспечивает яркое, насыщенное изображение для любых задач — просмотр фильмов, работа, творчество. Мощный 16-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Дискретная видеокарта с 4 Гб памяти подходит и для сложной графики, и для современных игр. Работает устройство на Windows 11 Pro — для максимального удобства и гибкости управления. Современный SSD-диск обеспечивает мгновенный запуск и быстрый доступ к файлам. Сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а клавиатура с подсветкой делает работу комфортной в любое время суток. Вес всего 1,79 кг даёт свободу брать ноутбук с собой — он не станет тяжёлой обузой.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Zbook
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX A500
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
4
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
56 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Hewlett-Packard с алюминиевым корпусом сочетает стиль и надежность. Большой 16-дюймовый экран с чётким разрешением 1920x1200 и технологией IPS обеспечивает яркое, насыщенное изображение для любых задач — просмотр фильмов, работа, творчество. Мощный 16-ядерный процессор серии Intel Core Ultra 7 и 16 Гб оперативной памяти легко справляются с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. Дискретная видеокарта с 4 Гб памяти подходит и для сложной графики, и для современных игр. Работает устройство на Windows 11 Pro — для максимального удобства и гибкости управления. Современный SSD-диск обеспечивает мгновенный запуск и быстрый доступ к файлам. Сканер отпечатка пальца бережёт ваши данные, а клавиатура с подсветкой делает работу комфортной в любое время суток. Вес всего 1,79 кг даёт свободу брать ноутбук с собой — он не станет тяжёлой обузой.
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Отзывы


Ноутбук HP Zbook Firefly 16 IPS G11 Intel U7-155H 16Gb/1Tb SSD Gray Win11Pro (A1VX6PT) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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