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Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02)

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Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 1
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 2
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 3
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 4
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 5
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 6
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 7
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 8
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 9
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 10
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 11
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 12
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 13
Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Rikor NEURO 3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 2
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 3
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 4
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 5
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 6
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 7
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 8
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 9
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 10
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 11
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 12
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 13
  • Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6&quot; IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735345
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Характеристики

Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor NEURO 3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
1.65

Описание товара Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02)

Rikor представляет стильный черный ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы — комфорт для глаз и чёткое изображение в любых задачах. Разрешение 1920x1080 идеально для работы с документами, общения и просмотра фильмов в Full HD качестве. Вес в 1,64 кг делает этот ноутбук достаточно мобильным: его удобно брать с собой в дорогу или на учёбу. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже ночью. Современный процессор от AMD в сочетании с оперативной памятью DDR4 гарантируют стабильную производительность. Благодаря аккумулятору типа Li-Pol устройство готово к долгой работе вдали от розетки. Один USB 2.0 позволяет подключить базовые аксессуары. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — полный простор для самостоятельного выбора и настройки.

Отзывы о товаре Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Rikor
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Rikor NEURO 3
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Rikor представляет стильный черный ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы — комфорт для глаз и чёткое изображение в любых задачах. Разрешение 1920x1080 идеально для работы с документами, общения и просмотра фильмов в Full HD качестве. Вес в 1,64 кг делает этот ноутбук достаточно мобильным: его удобно брать с собой в дорогу или на учёбу. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже ночью. Современный процессор от AMD в сочетании с оперативной памятью DDR4 гарантируют стабильную производительность. Благодаря аккумулятору типа Li-Pol устройство готово к долгой работе вдали от розетки. Один USB 2.0 позволяет подключить базовые аксессуары. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — полный простор для самостоятельного выбора и настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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