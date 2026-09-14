Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Rikor NEURO 3 RL-AC02 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 16Gb/512Gb SSD Win 11 Pro черный (RL-AC02)
Rikor представляет стильный черный ноутбук с большим 15,6-дюймовым экраном на базе IPS-матрицы — комфорт для глаз и чёткое изображение в любых задачах. Разрешение 1920x1080 идеально для работы с документами, общения и просмотра фильмов в Full HD качестве. Вес в 1,64 кг делает этот ноутбук достаточно мобильным: его удобно брать с собой в дорогу или на учёбу. Подсветка клавиатуры обеспечивает комфортную работу даже ночью. Современный процессор от AMD в сочетании с оперативной памятью DDR4 гарантируют стабильную производительность. Благодаря аккумулятору типа Li-Pol устройство готово к долгой работе вдали от розетки. Один USB 2.0 позволяет подключить базовые аксессуары. Модель поставляется без предустановленной операционной системы — полный простор для самостоятельного выбора и настройки.
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