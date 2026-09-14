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Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1" FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1" FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019)

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Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 4
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  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1&quot; FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735344
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
48х31х8
Вес, кг.
2.76

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1" FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019)

Ноутбук OSiO FocusLine F150a-015 представлен в корпусе из алюминия и пластика весом 1.7 кг. Процессор AMD Ryzen 7 5700U совместно с 32 ГБ оперативной памяти обеспечивает быстродействие при работе с документами, веб-страницами, мультимедийными файлами. Для удобного ввода данных при разной освещенности установлена клавиатура с белой подсветкой.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1" FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019)




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Модель процессора
5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Россия
Описание
Ноутбук OSiO FocusLine F150a-015 представлен в корпусе из алюминия и пластика весом 1.7 кг. Процессор AMD Ryzen 7 5700U совместно с 32 ГБ оперативной памяти обеспечивает быстродействие при работе с документами, веб-страницами, мультимедийными файлами. Для удобного ввода данных при разной освещенности установлена клавиатура с белой подсветкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F150a-019 16.1" FHD Ryzen 7 5700U 32Gb/SSD 1Tb серый (F150A-019) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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