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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14&quot; Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735337
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS)

Ультрасовременный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов создан для динамичного ритма жизни. Компактный размер идеально подходит для работы в дороге и дома, а лёгкий и прочный корпус из сочетания металла и пластика отлично выдержит каждый день в движении. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами обеспечивает мгновенную реакцию даже под серьёзной нагрузкой, а 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x раскрывают возможности многозадачности на максимум. Оцените яркое изображение и четкость деталей на сенсорном IPS-экране с разрешением 1920x1200. Ноутбук-трансформер легко превращается в удобный планшет — для творчества, заметок или общения. Продуманная клавиатура с подсветкой дарит комфорт даже при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. SSD-накопитель гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. Работайте, учитесь и отдыхайте на Windows 11 Pro — новые возможности и функции уже доступны прямо из коробки. Lenovo создан для тех, кто ждет больше от ноутбука.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkPad T
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
12
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
58 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ультрасовременный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов создан для динамичного ритма жизни. Компактный размер идеально подходит для работы в дороге и дома, а лёгкий и прочный корпус из сочетания металла и пластика отлично выдержит каждый день в движении. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами обеспечивает мгновенную реакцию даже под серьёзной нагрузкой, а 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x раскрывают возможности многозадачности на максимум. Оцените яркое изображение и четкость деталей на сенсорном IPS-экране с разрешением 1920x1200. Ноутбук-трансформер легко превращается в удобный планшет — для творчества, заметок или общения. Продуманная клавиатура с подсветкой дарит комфорт даже при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. SSD-накопитель гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. Работайте, учитесь и отдыхайте на Windows 11 Pro — новые возможности и функции уже доступны прямо из коробки. Lenovo создан для тех, кто ждет больше от ноутбука.
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Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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