Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, 14" Touch Ultra 7 255U 16GB/1TB SSD W11 Pro Black (21R3000WUS)
Ультрасовременный ноутбук Lenovo с диагональю 14 дюймов создан для динамичного ритма жизни. Компактный размер идеально подходит для работы в дороге и дома, а лёгкий и прочный корпус из сочетания металла и пластика отлично выдержит каждый день в движении. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с 12 ядрами обеспечивает мгновенную реакцию даже под серьёзной нагрузкой, а 16 Гб оперативной памяти LPDDR5x раскрывают возможности многозадачности на максимум. Оцените яркое изображение и четкость деталей на сенсорном IPS-экране с разрешением 1920x1200. Ноутбук-трансформер легко превращается в удобный планшет — для творчества, заметок или общения. Продуманная клавиатура с подсветкой дарит комфорт даже при слабом освещении, а сканер отпечатка пальца обеспечивает быстрый и безопасный доступ. SSD-накопитель гарантирует молниеносную загрузку системы и приложений. Работайте, учитесь и отдыхайте на Windows 11 Pro — новые возможности и функции уже доступны прямо из коробки. Lenovo создан для тех, кто ждет больше от ноутбука.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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