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Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD)

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Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 1
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 2
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 3
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 4
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 5
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 6
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 7
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 8
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 9
Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo E14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735336
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo E14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х30х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD)

Стильный черный ноутбук Lenovo с экраном 14 дюймов — это сочетание компактности и комфорта для работы и развлечений. Лёгкий пластиковый корпус удобно брать с собой, а IPS-матрица обеспечивает яркое, живое изображение под любым углом. SSD на 512 Гб — быстрый запуск системы и достаточно места для хранения важных файлов. Оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу, а мощный процессор Intel легко справляется с привычными задачами. Встроенная видеокарта отлично подходит для повседневного использования. Благодаря двух USB Type-C подключать устройства и аксессуары будет просто. Аккумулятор Li-Pol поддержит долгое время работы, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте. С установленной Windows 11 Home вы сразу готовы начинать работу или учебу. Частота обновления экрана 60 Гц подарит плавное изображение без лишней нагрузки на глаза.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo E14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
57 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук Lenovo с экраном 14 дюймов — это сочетание компактности и комфорта для работы и развлечений. Лёгкий пластиковый корпус удобно брать с собой, а IPS-матрица обеспечивает яркое, живое изображение под любым углом. SSD на 512 Гб — быстрый запуск системы и достаточно места для хранения важных файлов. Оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу, а мощный процессор Intel легко справляется с привычными задачами. Встроенная видеокарта отлично подходит для повседневного использования. Благодаря двух USB Type-C подключать устройства и аксессуары будет просто. Аккумулятор Li-Pol поддержит долгое время работы, а подсветка клавиатуры позволит работать даже в темноте. С установленной Windows 11 Home вы сразу готовы начинать работу или учебу. Частота обновления экрана 60 Гц подарит плавное изображение без лишней нагрузки на глаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo E14 Gen6 U5-125H 16Gb/512Gb Win11Home (21M7A002CD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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