Samantha Fox - I Want Your Body – Greatest Hits (4409514303014) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Want Your Body – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735332
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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Want Your Body – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Touch Me (I Want Your Body), Nothing's Gonna Stop Me Now, I Only Wanna Be With You, (I Can't Get No) Satisfaction, Spirit Of America, Out Of Your Hands, I Surrender (To The Spirit Of The Night), I Wanna Have Some Fun, Do Ya Do Ya (Wanna Please Me), Naughty Girls, Hold On Tight, True Devotion
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Samantha Fox - I Want Your Body – Greatest Hits (4409514303014) виниловая пластинка
Этот альбом представляет собой сборник лучших хитов британской певицы Саманты Фокс, выпущенный в разных версиях в 1992 и 2009 годах. Альбом объединяет самые громкие работы певицы периода её расцвета в 1980-х годах. В сборник вошли треки, созданные при участии легендарного продюсерского трио Stock, Aitken & Waterman и американской группы Full Force. Главный хит: Песня «Touch Me (I Want Your Body)», ставшая мировым феноменом и визитной карточкой Саманты. Разнообразие: Включает как зажигательные танцевальные номера («Nothing’s Gonna Stop Me Now»), так и более роковые композиции («I Surrender»).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514303014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Samantha Fox
Альбом (сингл)
I Want Your Body – Greatest Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Touch Me (I Want Your Body), Nothing's Gonna Stop Me Now, I Only Wanna Be With You, (I Can't Get No) Satisfaction, Spirit Of America, Out Of Your Hands, I Surrender (To The Spirit Of The Night), I Wanna Have Some Fun, Do Ya Do Ya (Wanna Please Me), Naughty Girls, Hold On Tight, True Devotion
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Этот альбом представляет собой сборник лучших хитов британской певицы Саманты Фокс, выпущенный в разных версиях в 1992 и 2009 годах. Альбом объединяет самые громкие работы певицы периода её расцвета в 1980-х годах. В сборник вошли треки, созданные при участии легендарного продюсерского трио Stock, Aitken & Waterman и американской группы Full Force. Главный хит: Песня «Touch Me (I Want Your Body)», ставшая мировым феноменом и визитной карточкой Саманты. Разнообразие: Включает как зажигательные танцевальные номера («Nothing’s Gonna Stop Me Now»), так и более роковые композиции («I Surrender»).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Samantha Fox - I Want Your Body – Greatest Hits (4409514303014) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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