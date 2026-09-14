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C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) виниловая пластинка

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C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) - фото 2
C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Hear What I Say
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) - фото 1
  • C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) - фото 2
  • C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735330
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Характеристики

Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Hear What I Say
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Midnight Hour, Big Time, Love Away, Give Me What I Want, I'm Gonna Miss You, Backgirl, Can't Catch Me, Hear What I Say, Nothing's Gonna Change Our Love, Feels Like Heaven
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) виниловая пластинка

Каролина Катрин Мюллер, известная всему миру как C. C. Catch (родилась 31 июля 1964 года), — певица голландского и немецкого происхождения. Ее имя неразрывно связано с Дитером Боленом и успешным сотрудничеством в 1980-х годах. Путь к славе начался в Гамбурге, где Дитер Болен заметил ее, выступавшую в составе группы Optimal. Это знакомство привело к подписанию контракта с BMG и стало отправной точкой для ее сольной карьеры. Именно Болен предложил ей псевдоним C. C. Catch: две буквы "С" символизировали инициалы ее имени и отчества, а слово "Catch" показалось ей удачным и запоминающимся. Летом 1985 года C. C. Catch представила свой дебютный сингл "I Can Lose My Heart Tonight". Эта композиция мгновенно завоевала популярность, войдя в двадцатку лучших хитов в ряде европейских стран, включая Германию и Швейцарию.

Отзывы о товаре C.C. Catch - Hear What I Say (4409514302055) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
80latituderecords
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
80latituderecords
Barcode
[4409514302055]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
C.C. Catch
Альбом (сингл)
Hear What I Say
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Midnight Hour, Big Time, Love Away, Give Me What I Want, I'm Gonna Miss You, Backgirl, Can't Catch Me, Hear What I Say, Nothing's Gonna Change Our Love, Feels Like Heaven
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Каролина Катрин Мюллер, известная всему миру как C. C. Catch (родилась 31 июля 1964 года), — певица голландского и немецкого происхождения. Ее имя неразрывно связано с Дитером Боленом и успешным сотрудничеством в 1980-х годах. Путь к славе начался в Гамбурге, где Дитер Болен заметил ее, выступавшую в составе группы Optimal. Это знакомство привело к подписанию контракта с BMG и стало отправной точкой для ее сольной карьеры. Именно Болен предложил ей псевдоним C. C. Catch: две буквы "С" символизировали инициалы ее имени и отчества, а слово "Catch" показалось ей удачным и запоминающимся. Летом 1985 года C. C. Catch представила свой дебютный сингл "I Can Lose My Heart Tonight". Эта композиция мгновенно завоевала популярность, войдя в двадцатку лучших хитов в ряде европейских стран, включая Германию и Швейцарию.
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