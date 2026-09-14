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Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS)

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Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 1
Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 2
Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 3
Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 4
Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Тайминги
36-36-36-36-89
Радиатор охлаждения
Да
  • Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 1
  • Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 2
  • Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 3
  • Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 4
  • Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735325
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Характеристики

Бренд
G.Skill
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-36-89
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
35

Описание товара Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS)

Оперативная память G.Skill — это высокоскоростное решение формата DIMM на базе прогрессивного стандарта DDR5. При объеме 16 ГБ и частоте 5600 МГц она обеспечивает потрясающую пропускную способность до 44800 МБайт/с. Такой модуль отлично подходит тем, кто ценит динамику в работе и играх: ресурсоемкие приложения и современные игры запускаются плавно и без задержек. CAS Latency 36 поддерживает баланс скорости доступа и надежности. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу, сохраняя производительность даже при длительных нагрузках. Энергопотребление всего 1.2 вольта делает память не только быстрой, но и энергоэффективной.

Отзывы о товаре Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS)




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Характеристики
Бренд
G.Skill
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
36
Тайминги
36-36-36-36-89
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память G.Skill — это высокоскоростное решение формата DIMM на базе прогрессивного стандарта DDR5. При объеме 16 ГБ и частоте 5600 МГц она обеспечивает потрясающую пропускную способность до 44800 МБайт/с. Такой модуль отлично подходит тем, кто ценит динамику в работе и играх: ресурсоемкие приложения и современные игры запускаются плавно и без задержек. CAS Latency 36 поддерживает баланс скорости доступа и надежности. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу, сохраняя производительность даже при длительных нагрузках. Энергопотребление всего 1.2 вольта делает память не только быстрой, но и энергоэффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память G.SKILL DDR5 DIMM 16Gb Aegis 5 (PC44800, 5600MHz, CL36, 1.2V, RTL) (F5-5600J3636C16GX1-IS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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