Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)
Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade [AX5U5600C4616G-SLABBK] поколения DDR5 обеспечивает повышение скорости запуска операционной системы и производительности обработки компьютерных задач. Модуль обладает емкостью 16 ГБ и функционирует на частоте 5600 МГц. Поддержка профилей AMD EXPO и Intel XMP позволяет разгонять систему. Оперативная память ADATA XPG Lancer Blade оборудована алюминиевым радиатором, который поддерживает низкую температуру нагрева при вычислительных нагрузках. Высота 33.8 мм обеспечивает широкую совместимость с комплектующими. Технология On-Die ECC устраняет и корректирует ошибки в работе оперативной памяти. Интегральная схема Power Management IC гарантирует стабильную подачу энергии.
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Отзывы о товаре Память ADATA XPG DDR5 DIMM 16Gb Lancer Blade (PC51200, 5600MHz, CL46, 1.1V, RTL) (AX5U5600C4616G-SLABBK)