Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60
Описание товара Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)
Оперативная память Acer DDR4 формата DIMM — это 16 Гб мощности для вашего компьютера. Один модуль, который не требует сложной сборки и сразу добавляет системе быстродействия. Тактовая частота 3200 МГц обеспечивает отличную скорость работы, а пропускная способность 25600 Мб/с легко справляется с ресурсоёмкими задачами. Низкое напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным, а задержка CL22 гарантирует стабильную работу как в рабочих задачах, так и в игровых приложениях. Эта память подойдёт тем, кто ценит баланс между производительностью и надёжностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 790 руб.2698 руб. в СплитОперативная память Kingspec DDR4 DIMM 16Gb, 3200Mhz (KS3200D4P13...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac 16Gb 3200Mhz (NTBSD4P32SP-16)
-
В наличииЦена 11 340 руб.2835 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Patriot 16Gb 2666MHz (PSD416G26662)
-
В наличииЦена 11 460 руб.2865 руб. в СплитОперативная память Kingston KF548S38IB-8 4800MHz
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC25600, 3200Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac Shadow II 16Gb PC21300, 2666Mhz, (...
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-2666
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac Shadow S 16GB DDR4-3200
-
В наличииЦена 11 480 руб.2870 руб. в СплитОперативная память Netac DDR4 Shadow III Black 16Gb, 2666Mhz, NT...
-
В наличииЦена 11 870 руб.2968 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 Netac PC25600 16Gb 3200MHz (NTBSD4P32SP-...
-
В наличииЦена 12 210 руб.3053 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16GB PC21300 SODIMM (AD4S266616G1...
-
В наличииЦена 12 210 руб.3053 руб. в СплитПамять оперативная DDR4 A-Data 16Gb PC25600 3200MHz (AD4S320016G...
Бренд
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Оперативная память Acer DDR4 формата DIMM — это 16 Гб мощности для вашего компьютера. Один модуль, который не требует сложной сборки и сразу добавляет системе быстродействия. Тактовая частота 3200 МГц обеспечивает отличную скорость работы, а пропускная способность 25600 Мб/с легко справляется с ресурсоёмкими задачами. Низкое напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным, а задержка CL22 гарантирует стабильную работу как в рабочих задачах, так и в игровых приложениях. Эта память подойдёт тем, кто ценит баланс между производительностью и надёжностью.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 4 Гб, Форм-фактор, SO-DIMM, 128 Гб, 64 Гб, 8 Гб, DDR5, DDR3, Тип, Комплект, Объем
Теги товара: DIMM, DDR4, 16 Гб, 16 ГБ DDR4, 32 Гб DDR4, 8 Гб DDR4, 16 Гб DDR5, DDR4 16 Гб 3200 Мгц, 16 Гб SO-DIMM
Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)