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Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)

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Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735319
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Характеристики

Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60

Описание товара Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)

Оперативная память Acer DDR4 формата DIMM — это 16 Гб мощности для вашего компьютера. Один модуль, который не требует сложной сборки и сразу добавляет системе быстродействия. Тактовая частота 3200 МГц обеспечивает отличную скорость работы, а пропускная способность 25600 Мб/с легко справляется с ресурсоёмкими задачами. Низкое напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным, а задержка CL22 гарантирует стабильную работу как в рабочих задачах, так и в игровых приложениях. Эта память подойдёт тем, кто ценит баланс между производительностью и надёжностью.

Отзывы о товаре Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
3200
Пропускная способность, Мб/с
25600
CAS Latency (CL), тактов
22
Подсветка
нет
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Acer DDR4 формата DIMM — это 16 Гб мощности для вашего компьютера. Один модуль, который не требует сложной сборки и сразу добавляет системе быстродействия. Тактовая частота 3200 МГц обеспечивает отличную скорость работы, а пропускная способность 25600 Мб/с легко справляется с ресурсоёмкими задачами. Низкое напряжение питания 1.2 В делает модуль экономичным, а задержка CL22 гарантирует стабильную работу как в рабочих задачах, так и в игровых приложениях. Эта память подойдёт тем, кто ценит баланс между производительностью и надёжностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Память ACER DDR4 DIMM 16Gb UD100 (PC25600, 3200MHz, CL22, 1.2V, RTL) (BL.9BWWA.227) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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