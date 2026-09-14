Top.Mail.Ru
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 1
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 2
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 3
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 4
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 5
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 6
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 7
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 8
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 9
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 10
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 11
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 12
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 13
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 14
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 15
Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 1
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 2
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 3
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 4
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 5
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 6
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 7
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 8
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 9
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 10
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 11
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 12
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 13
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 14
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 15
  • Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735315
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
228
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.09

Описание товара Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)

Видеокарта Asus на базе мощного графического процессора GeForce RTX 5060 создаёт совершенно новый уровень производительности для современных игр и сложных задач. Благодаря высокочастотной видеопамяти GDDR7 объёмом 8 Гб и частоте 28000 МГц эта модель гарантирует быструю обработку графики без задержек. Поддержка до 4 мониторов с максимальным разрешением 7680x4320 позволит раскрыть потенциал самых продвинутых дисплеев — идеально для работы с огромными рабочими пространствами, графикой или мультимедиа. Современный техпроцесс 5 наносит штрих к энергоэффективности и низким температурам, а активная система охлаждения не даст перегреться даже в острых игровых баталиях. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных. Разрядность шины памяти 128 bit сбалансирована для быстрой передачи текстур и чёткой картинки. Разъёмы HDMI и DisplayPort позволят легко подключить видеокарту к любым современным мониторам или телевизорам. Это полноценный инструмент для динамичных геймеров и требовательных профессионалов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2535
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
228
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Asus на базе мощного графического процессора GeForce RTX 5060 создаёт совершенно новый уровень производительности для современных игр и сложных задач. Благодаря высокочастотной видеопамяти GDDR7 объёмом 8 Гб и частоте 28000 МГц эта модель гарантирует быструю обработку графики без задержек. Поддержка до 4 мониторов с максимальным разрешением 7680x4320 позволит раскрыть потенциал самых продвинутых дисплеев — идеально для работы с огромными рабочими пространствами, графикой или мультимедиа. Современный техпроцесс 5 наносит штрих к энергоэффективности и низким температурам, а активная система охлаждения не даст перегреться даже в острых игровых баталиях. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает высочайшую скорость передачи данных. Разрядность шины памяти 128 bit сбалансирована для быстрой передачи текстур и чёткой картинки. Разъёмы HDMI и DisplayPort позволят легко подключить видеокарту к любым современным мониторам или телевизорам. Это полноценный инструмент для динамичных геймеров и требовательных профессионалов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS nVidia GeForce RTX 5060 DUAL WHITE OC EDITION 8Gb (GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI, RTL) (DUAL-RTX5060-O8G-WHITE) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...