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Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние, 735310

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Уценка
Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
4 600 руб.  6 573 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735310
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние
4 600 руб. -30%
6 573 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Schoen, Fly Me To The Moon, Waltzing Matilda, Charade, I Love The Way You're Breakin' My Heart, I Never Dreamed You'd Leave In Summer, I Never Had A Chance, Two For The Road, It Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: нарушена упаковка, есть мелкая царапина на стороне А Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Venus Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Venus
Barcode
[4580051152607]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Nicki Parrott
Альбом (сингл)
Fly Me To The Moon
Жанр
Soul-Blues
Трек-лист
Schoen, Fly Me To The Moon, Waltzing Matilda, Charade, I Love The Way You're Breakin' My Heart, I Never Dreamed You'd Leave In Summer, I Never Had A Chance, Two For The Road, It Again
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Причина уценки: нарушена упаковка, есть мелкая царапина на стороне А Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Nicki Parrott - Fly Me To The Moon (Audiophile, Hyper Magnum Sound) (4580051152607) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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