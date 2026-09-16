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Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние, 735305

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OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 350 руб.  4 790 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние
3 350 руб. -30%
4 790 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: в центре пластинки, на картинке брак Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UME (USM)
Barcode
[0888072233584]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1999
Исполнитель
Michael Kamen
Альбом (сингл)
The Iron Giant
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
The Eye Of The Storm, Hogarth Hughes, Into The Forest, The Giant Wakes, Come And Get It, Cat And Mouse, Train Wreck, You Can Fix Yourselfx, Hand Underfoot, Bedtime Stories, We Gotta Hide, His Name Is Dean, Eating Art, Space Car, Souls Dont Die, Contest Of Wills, The Army Arrives, Annie And Dean, Hes A Weapon, The Giant Discovered, Trance-Former, No Following, The Last Giant Piece
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Причина уценки: в центре пластинки, на картинке брак Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар OST - The Iron Giant (Michael Kamen) (picture) (0888072233584) виниловая пластинка хорошее состояние - по цене 3350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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