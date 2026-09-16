Top.Mail.Ru
Уцененный товар Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние, 735296

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 070 руб.  3 190 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735296
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние
2 070 руб. -35%
3 190 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: вскрыт конверт, мелкие царапины на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Second Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Second Records
Barcode
[9120005654525]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Christmas With Ol’ Blue Eyes
Жанр
Swing
Трек-лист
Jingle Bells, The Christmas Song, Mistletoe And Holly, I'll Be Home For Christmas, The Christmas Waltz, Hav Yourself A Merry Little Christmas, Christmas Dreaming, The First Noel, Hark! The Herald Angels Sing, Little Town Of Bethlehem, Adeste Fidelis, It Came Upon A Midnight Clear, Silent Night, Let It SnoJ, Let It Snow, Let It Snow, Santa Claus Is Coming To Town
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Причина уценки: вскрыт конверт, мелкие царапины на пластинке; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Frank Sinatra - Christmas With Ol’ Blue Eyes (9120005654525) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 2070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...