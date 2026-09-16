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Уцененный товар Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние, 735293

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Уценка
Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 500 руб.  3 850 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735293
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние
2 500 руб. -35%
3 850 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: есть мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт

Отзывы о товаре Уцененный товар Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262038158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Satyricon
Альбом (сингл)
Age Of Nero
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Commando, The Wolfpack, Black Crow On A Tombstone, My Hand, My Skin Is Cold, The Sign Of The Trident, Last Man Standing, Den Siste
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: есть мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, конверт
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Satyricon - Age Of Nero (coloured) (8719262038158) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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