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Уцененный товар Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние, 735281

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Уценка
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
3 160 руб.  4 520 руб. 
Начислим 65 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние
3 160 руб. -30%
4 520 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Отпевание, Реплика Маски первая, Романс офицеров, Реплика Маски вторая, Вокальная фраза, Сцена работы, Сцена с кнутом, Продолжение романса, Вступление к арии Резанова, Душой я бешено устал, Молитва первая, Молитва вторая, Ария Девы, Авось!, Танец Фернандо и Кончиты, Финал первого акта, Вступление ко второму акту, Сцена на балу, Белый шиповник, Ангел, стань человеком, Сцена работы и дуэль, Я тебя никогда не забуду, Сцена сожжения бумаг, Хор «Воздайте Господу», Я умираю от простой хворобы…
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: поврежден внешний конверт Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт



Теги товара: Rock Opera

Отзывы о товаре Уцененный товар Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4640004135382]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Рыбников Алексей
Альбом (сингл)
Юнона и Авось
Жанр
Опера, оперетта, мюзикл
Трек-лист
Пролог, Отпевание, Реплика Маски первая, Романс офицеров, Реплика Маски вторая, Вокальная фраза, Сцена работы, Сцена с кнутом, Продолжение романса, Вступление к арии Резанова, Душой я бешено устал, Молитва первая, Молитва вторая, Ария Девы, Авось!, Танец Фернандо и Кончиты, Финал первого акта, Вступление ко второму акту, Сцена на балу, Белый шиповник, Ангел, стань человеком, Сцена работы и дуэль, Я тебя никогда не забуду, Сцена сожжения бумаг, Хор «Воздайте Господу», Я умираю от простой хворобы…
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Причина уценки: поврежден внешний конверт Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт


Теги товара: Rock Opera
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Алексей Рыбников - Юнона и Авось (полная версия) (4640004135382) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 3160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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