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Уцененный товар Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 735275
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Уцененный товар Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние , 735275

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Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 3
  • Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
5 590 руб.  7 990 руб. 
Начислим 559 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735275
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние
5 590 руб. -30%
7 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Аэратор, дивертор, излив
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уцененный товар Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, смеситель, прокладки, крепеж Причина уценки: ржавчина на резьбе , повреждена коробка



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
Аэратор, дивертор, излив
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
196
Запорный клапан
керамический картридж
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, смеситель, прокладки, крепеж Причина уценки: ржавчина на резьбе , повреждена коробка


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для кухни AM.PM X-Joy S F85B07011 хорошее состояние – стоимость товара 5590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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