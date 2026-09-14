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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

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Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 13
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 14
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 15
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 16
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 17
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 18
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 19
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 20
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 21
Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 17
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 18
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 19
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 20
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 21
  • Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735254
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret

Видеокарта Gigabyte с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 — мощное решение для современных задач. 8 Гб быстрой памяти GDDR7 с впечатляющей частотой 28000 МГц и шириной шины 128 bit обеспечивают высокую скорость отклика в играх и работе с графикой. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет наслаждаться сверхчёткой картинкой, а поддержка до 4 мониторов открывает простор для мультимониторных конфигураций. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает скорость передачи данных нового поколения. Активное охлаждение надёжно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя стабильность работы. При весе 0,7 кг — это компактное и лёгкое решение для вашего ПК. Подключить оборудование просто благодаря разъёмам HDMI и DisplayPort.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 — мощное решение для современных задач. 8 Гб быстрой памяти GDDR7 с впечатляющей частотой 28000 МГц и шириной шины 128 bit обеспечивают высокую скорость отклика в играх и работе с графикой. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет наслаждаться сверхчёткой картинкой, а поддержка до 4 мониторов открывает простор для мультимониторных конфигураций. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает скорость передачи данных нового поколения. Активное охлаждение надёжно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя стабильность работы. При весе 0,7 кг — это компактное и лёгкое решение для вашего ПК. Подключить оборудование просто благодаря разъёмам HDMI и DisplayPort.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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