Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret
Видеокарта Gigabyte с графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 5060 — мощное решение для современных задач. 8 Гб быстрой памяти GDDR7 с впечатляющей частотой 28000 МГц и шириной шины 128 bit обеспечивают высокую скорость отклика в играх и работе с графикой. Максимальное разрешение 7680x4320 позволяет наслаждаться сверхчёткой картинкой, а поддержка до 4 мониторов открывает простор для мультимониторных конфигураций. Интерфейс PCI-E 5.0 обеспечивает скорость передачи данных нового поколения. Активное охлаждение надёжно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя стабильность работы. При весе 0,7 кг — это компактное и лёгкое решение для вашего ПК. Подключить оборудование просто благодаря разъёмам HDMI и DisplayPort.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte PCI-E 5.0 GV-N5060GAMING OC-8GD 1.0 NVIDIA GeForce RTX 5060 8Gb 128bit GDDR7 2595/28000 HDMIx1 DPx3 HDCP Ret