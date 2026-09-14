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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735239
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Вес, г.
838

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 180 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2805
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 180 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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