Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD представляет собой современное и эффективное решение для геймеров и профессионалов, требующих надежной графической производительности. Эта видеокарта оснащена передовыми технологиями, обеспечивающими отличное качество изображения и высокую производительность в играх и приложениях. Она идеально подходит для тех, кто ценит баланс между производительностью и энергоэффективностью. GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что позволяет ей справляться с современными играми и приложениями. Видеокарта поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Она оснащена несколькими видеовыходами, включая три DisplayPort версии 2.1b и один HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Производительность и технологии Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR7, что обеспечивает высокую производительность и позволяет справляться с современными играми и приложениями. Она поддерживает максимальное разрешение 7680 x 4320, обеспечивая потрясающую детализацию и четкость изображения. Видеокарта оснащена 128-битной шиной видеопамяти, что обеспечивает высокую скорость передачи данных и улучшенную производительность. Подключение и совместимость Видеокарта оснащена тремя портами DisplayPort версии 2.1b и одним портом HDMI, что обеспечивает совместимость с различными мониторами и устройствами. Она поддерживает высокие разрешения и частоту обновления, что позволяет наслаждаться играми и контентом в высоком качестве. Видеокарта оснащена 8-контактным разъемом дополнительного питания, что обеспечивает стабильное питание и надежную работу даже при высоких нагрузках. Энергопотребление и охлаждение Видеокарта GIGABYTE GV-N506TWF2OC-8GD отличается умеренным энергопотреблением, составляющим 180 Вт, что делает её энергоэффективным решением для игровых и профессиональных систем. Рекомендуемая мощность блока питания составляет 650 Вт, что обеспечивает стабильную работу системы. Видеокарта оснащена системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное охлаждение и тихую работу даже при высоких нагрузках. Это делает видеокарту надежным и эффективным решением для различных задач и приложений.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 34 920 руб.8730 руб. в СплитВидеокарта ASUS GeForce RTX 3050 DUAL OC V2 8G (DUAL-RTX3050-O8G...
-
В наличииЦена 36 290 руб.9073 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X X...
-
В наличииЦена 37 540 руб.9385 руб. в СплитВидеокарта Sapphire RX7600 PULSE 8GB (11324-01-20G)
-
В наличииЦена 43 310 руб.10828 руб. в СплитВидеокарта AFOX GeForce RTX 3070, 8 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplay...
-
В наличииЦена 44 600 руб.11150 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 50 000 руб.12500 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 420 руб.12605 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 55 610 руб.13903 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 85 850 руб.21463 руб. в СплитВидеокарта PCIE16 RTX5070 12GB GV-N5070WF3OC-12GD GIGABYTE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц