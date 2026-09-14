Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
**Видеокарта Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FAN RTL** Погрузитесь в мир реалистичной графики и высокой производительности с видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC! Идеальна для геймеров и профессионалов, работающих с графически интенсивными приложениями. **Почему стоит выбрать эту видеокарту?** * **Высокая производительность:** благодаря 8 ГБ памяти GDDR7 и 128-битной шине вы получите плавную работу даже в самых требовательных играх и приложениях. * **Передовые технологии:** поддержка современных стандартов и технологий обеспечивает высокое качество изображения и реалистичные визуальные эффекты. * **Эффективное охлаждение:** два вентилятора системы охлаждения WINDFORCE MAX гарантируют стабильную работу видеокарты даже при максимальных нагрузках. * **Множество интерфейсов:** три порта DisplayPort и один HDMI позволяют подключить несколько мониторов и настроить удобное рабочее пространство. * **Разгон из коробки (OC):** повышенная тактовая частота позволяет сразу ощутить прирост производительности без дополнительных настроек. С видеокартой Gigabyte RTX5060Ti WINDFORCE MAX OC ваши игры и рабочие задачи заиграют новыми красками!
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Windforce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц