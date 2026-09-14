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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 10
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 11
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 12
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 13
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 14
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 15
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 16
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
208
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 12
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 13
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 14
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 15
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 16
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735236
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц

**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 208 мм. **Разъёмы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что расширяет возможности для работы и развлечений. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, предотвращая перегрев. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики в своих играх.

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
208
Страна производитель
Китай
Описание
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 208 мм. **Разъёмы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что расширяет возможности для работы и развлечений. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, предотвращая перегрев. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики в своих играх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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