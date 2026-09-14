Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц
**Видеокарта Gigabyte RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16GB GDDR7** — это мощное устройство для тех, кто ценит высокое качество графики и производительность в играх. **Основные характеристики:** * **Модель графического процессора:** RTX 5060 Ti. * **Производитель графического процессора:** NVIDIA. * **Тип охлаждения:** активное (2 вентилятора). * **Объём видеопамяти:** 16 ГБ. * **Тип видеопамяти:** GDDR7. * **Разрядность шины видеопамяти:** 128 бит. * **Заводской разгон (Overclocking):** да. * **Максимальное разрешение:** 7680x4320. * **Количество занимаемых слотов:** 2. * **Длина видеокарты (PCB):** 208 мм. **Разъёмы:** * **Количество DisplayPort:** 3. * **Количество HDMI:** 1. * **Разъёмы дополнительного питания:** 8pin. **Преимущества:** * **Высокая производительность:** видеокарта обеспечивает отличное качество графики и плавную работу даже в самых требовательных играх. * **Поддержка нескольких мониторов:** можно подключить до четырёх мониторов одновременно, что расширяет возможности для работы и развлечений. * **Активное охлаждение:** два вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение видеокарты, предотвращая перегрев. Эта видеокарта станет отличным выбором для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество графики в своих играх.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060Ti WindForce Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 16G GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2587 МГц