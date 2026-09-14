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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
281
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735233
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц

Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC с присоединением к слоту PCI-E может быть рекомендована для игрового системного блока, рассчитанного на запуск большинства ресурсоемких видеоигр. Компонент оснащается 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и значительно повышает возможности ПК в сфере графических вычислений. Наибольшее поддерживаемое разрешение изображения у этого графического процессора составляет 8K Ultra HD (7680x4320).

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Графический процессор
GeForce RTX 5060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
281
Описание
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC с присоединением к слоту PCI-E может быть рекомендована для игрового системного блока, рассчитанного на запуск большинства ресурсоемких видеоигр. Компонент оснащается 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 и значительно повышает возможности ПК в сфере графических вычислений. Наибольшее поддерживаемое разрешение изображения у этого графического процессора составляет 8K Ultra HD (7680x4320).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5060 Ti Eagle Max OC, NVIDIA RTX 5060 Ti, 8 ГБ GDDR7, 128 бит, PCI-e 5.0, 1xHDMI, 3xDP, 2617 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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