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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц

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Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 1
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 2
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 3
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 4
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 5
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 6
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 7
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 8
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 9
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 10
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 11
Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
280
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 1
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 2
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 3
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 4
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 5
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 6
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 7
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 8
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 9
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 10
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 11
  • Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735230
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Характеристики

Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
280
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
1.05

Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц

GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G — это современная игровая видеокарта, основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащенная технологией DLSS 4. Она относится к серии GeForce RTX 5050 и предлагает пользователям высокую производительность и передовые технологии для игр и других графически насыщенных задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и технология DLSS 4 Видеокарта GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G основана на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет повышать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику без значительной потери производительности. Производительность и память Видеокарта оснащена 8 ГБ GDDR6 памяти с 128-битным интерфейсом, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет эффективно обрабатывать графически сложные задачи. Это делает её отличным выбором для современных игр и приложений, требующих значительных графических ресурсов. Система охлаждения WINDFORCE GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G оснащена системой охлаждения WINDFORCE, которая обеспечивает эффективное охлаждение компонентов видеокарты. Усиленная конструкция системы охлаждения позволяет поддерживать оптимальные температурные режимы даже при высоких нагрузках, что способствует стабильной и надежной работе устройства. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, что повышает её надежность и долговечность. Это особенно важно для пользователей, которые хотят быть уверены в стабильности работы своего оборудования в течение длительного времени.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц




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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота видеопамяти
20000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Развернуть
Длина видеокарты (PCB), мм
280
Страна производитель
Китай
Описание
GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G — это современная игровая видеокарта, основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащенная технологией DLSS 4. Она относится к серии GeForce RTX 5050 и предлагает пользователям высокую производительность и передовые технологии для игр и других графически насыщенных задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и технология DLSS 4 Видеокарта GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G основана на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет повышать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику без значительной потери производительности. Производительность и память Видеокарта оснащена 8 ГБ GDDR6 памяти с 128-битным интерфейсом, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет эффективно обрабатывать графически сложные задачи. Это делает её отличным выбором для современных игр и приложений, требующих значительных графических ресурсов. Система охлаждения WINDFORCE GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G оснащена системой охлаждения WINDFORCE, которая обеспечивает эффективное охлаждение компонентов видеокарты. Усиленная конструкция системы охлаждения позволяет поддерживать оптимальные температурные режимы даже при высоких нагрузках, что способствует стабильной и надежной работе устройства. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, что повышает её надежность и долговечность. Это особенно важно для пользователей, которые хотят быть уверены в стабильности работы своего оборудования в течение длительного времени.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Доставка
Отзывы


Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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