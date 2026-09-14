Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц
GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G — это современная игровая видеокарта, основанная на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащенная технологией DLSS 4. Она относится к серии GeForce RTX 5050 и предлагает пользователям высокую производительность и передовые технологии для игр и других графически насыщенных задач. Архитектура NVIDIA Blackwell и технология DLSS 4 Видеокарта GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G основана на архитектуре NVIDIA Blackwell, что обеспечивает значительное улучшение производительности и энергоэффективности по сравнению с предыдущими поколениями. Технология DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) позволяет повышать разрешение изображений с помощью искусственного интеллекта, обеспечивая более четкую и детализированную графику без значительной потери производительности. Производительность и память Видеокарта оснащена 8 ГБ GDDR6 памяти с 128-битным интерфейсом, что обеспечивает высокую пропускную способность и позволяет эффективно обрабатывать графически сложные задачи. Это делает её отличным выбором для современных игр и приложений, требующих значительных графических ресурсов. Система охлаждения WINDFORCE GIGABYTE GV-N5050GAMING OC-8G оснащена системой охлаждения WINDFORCE, которая обеспечивает эффективное охлаждение компонентов видеокарты. Усиленная конструкция системы охлаждения позволяет поддерживать оптимальные температурные режимы даже при высоких нагрузках, что способствует стабильной и надежной работе устройства. Усиленная конструкция Видеокарта имеет усиленную конструкцию, что повышает её надежность и долговечность. Это особенно важно для пользователей, которые хотят быть уверены в стабильности работы своего оборудования в течение длительного времени.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 5050 8G GAMING OC, NVIDIA RTX 5050, 8 ГБ GDDR6, 128 бит, PCI-e 5.0, 2xHDMI, 2xDP, 2632 МГц