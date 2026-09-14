Top.Mail.Ru
Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM - фото 1
Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
12
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
  • Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735225
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
12
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Тип памяти
DDR4, DDR5
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Вес, г.
100

Описание товара Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM

Процессор Intel Core i7 (серия Raptor Lake) создан для тех, кто ценит высокую производительность и универсальность. С 16 мощными ядрами и 24 потоками он легко справляется с ресурсоемкими задачами — от сложных вычислений до многозадачной работы и современных игр. Поддержка до 128 Гб памяти и работа с оперативкой DDR4 и DDR5 гарантируют отличную масштабируемость под любые нужды. Процессор совместим с сокетом LGA 1700, что упрощает подбор материнской платы нового поколения. Энергоэффективный техпроцесс 12 нанометров и возможность работы при температуре до 100 °C — это стабильность даже под нагрузкой. Формат поставки OEM для индивидуальной сборки или апгрейда.

Отзывы о товаре Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель
13700F
Socket
LGA 1700
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
12
Ядро
Raptor Lake
Количество ядер
16
Количество потоков
24
Базовая тактовая частота, ГГц
2.1
Тип памяти
DDR4, DDR5
Развернуть
Максимальная рабочая температура
100
Страна производитель
Китай
Описание
Процессор Intel Core i7 (серия Raptor Lake) создан для тех, кто ценит высокую производительность и универсальность. С 16 мощными ядрами и 24 потоками он легко справляется с ресурсоемкими задачами — от сложных вычислений до многозадачной работы и современных игр. Поддержка до 128 Гб памяти и работа с оперативкой DDR4 и DDR5 гарантируют отличную масштабируемость под любые нужды. Процессор совместим с сокетом LGA 1700, что упрощает подбор материнской платы нового поколения. Энергоэффективный техпроцесс 12 нанометров и возможность работы при температуре до 100 °C — это стабильность даже под нагрузкой. Формат поставки OEM для индивидуальной сборки или апгрейда.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Intel Core i7-13700F Soc-1700 2.1GHz OEM - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...