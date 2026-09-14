Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC/8PC)/T20, 3,3/5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125/250W, S1851)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735223
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Характеристики
Вес, г.
5
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC/8PC)/T20, 3,3/5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125/250W, S1851)
Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC/8PC)/T20, 3,3/5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125/250W, S1851)
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Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC/8PC)/T20, 3,3/5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125/250W, S1851)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Процессор Intel Core Ultra 7 265K BOX (Arrow Lake, C20(12EC/8PC)/T20, 3,3/5,5GHz, GPU Intel Graphics, L2 36Mb, Cache 30Mb, TDP 125/250W, S1851) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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