Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a7

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|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|1.35
|Высота, см
|18
|Давление струи, кПа
|290 - 810
|Длина, см
|17.5
|Количество режимов
|4
|Комплектация
|Основной блок (компрессор) ирригатора полости рта Little Doctor AquaJet LD-A7, Насадки Little Doctor AquaJet LD-SA01 (4 шт.), Контейнер с крышкой, Панель для крепления прибора к стене, Комплект шурупов и дюбелей для крепления к стене, Руководство по эксплуатации, Гарантийный талон, Упаковка
|Насадок в комплекте
|4
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Производство
|Тайвань
|Частота пульсации воды
|1200 имп/мин
|Ширина, см
|14.5
Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a7 предназначен для ухода за полостью рта. Струя воды, подаваемая под напором, эффективно вычищает труднодоступные места межзубных пространств, плавная регулировка позволяет использовать прибор для детей и взрослых с чувствительной слизистой. Прибор можно закрепить на стене, что существенно экономит место и создает удобство для использования ирригатора Little Doctor Aquajet Ld-a7.Особенности:
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23.04.2019
Напрямую выполняет свою единственную функцию - чистит))
Недостатки:
Тяжеловат и громкий. Короткий шнур.
Комментарий:
Учитывая, что сравнить с другой моделью я не могу, то в целом этот ирригатор мне подходит. Купила по совету подруги, которая его использует уже несколько лет и довольна. Отмечу, что такое устройство, как ирригатор - незаменимая вещь для гигиены. Щетка так не вычищает.
19.04.2018
Давно пользуюсь (около 2-х лет), ничего не ломалось.
Чистит хорошо. Первый раз, когда почистил зубы, а потом ирригатором, удивился сколько всего между зубов остаётся.
Недостатки:
Немного шумная.
Комментарий:
Добавляю колпачок ополаскивателя в стакан.
19.04.2018
Вещь нужная в доме
Что понравилось:
1. Разные режимы работы
2. Включение подачи воды как на самом иррегаторе так и на щетке
3. Объем емкости для воды (когда смотрела отзывы, кто-то писал, что не хватает и на 5 минут. Я так и не поняла, что можно так долго вычищать. Мне хватает для нормальной чистки одного заполнения, иногда вода даже остается)
4. Крепление на стену
5. Насадки на всю семью
Недостатки:
Один момент только не понравился, тяжело снимать насадки. Лучше держать не скользким руками, а тканью или полотенцем и все ок.
Комментарий:
Для таких везунчиков, с карманами на деснах, как я, вещь незаменимая. Ощущение свежести после первого использования почувствуете точно!
19.04.2018
Хорошее давление воды для очищения налета с зубов.
Недостатки:
Не замечено.
Комментарий:
Это уже второй ирригатор этой модели. Первый прослужил несколько лет. Потом был подарен дорогущий ирригатор другой марки, который совершенно не удовлетворял из-за маленького напора воды, хотя имел еще и эл.щетку с разными насадками. В итоге снова купила эту модель. И снова очень довольна.