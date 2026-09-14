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Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5" купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5"

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Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; - фото 5
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
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  • Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; - фото 4
  • Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5&quot; - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735212
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Характеристики

Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Вес, г.
700

Описание товара Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5"

**Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — надёжное решение для видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital 3TB WD34PURZ. Этот HDD создан специально для использования в системах видеонаблюдения и гарантирует стабильную работу и высокую производительность. **Основные характеристики:** * объём: 3 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма видеоданных; * форм-фактор: 3.5' — совместим с большинством систем видеонаблюдения; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — обеспечивает быструю работу; * объём буфера: 128 МБ — способствует эффективной обработке данных; * технология записи: CMR — гарантирует надёжность и долговечность хранения данных; * интерфейс: SATA 6 Гб/с (SATA-III) — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — это надёжное и эффективное решение для вашей системы видеонаблюдения.

Отзывы о товаре Жесткий диск WD 3Tb 5400rpm (WD34PURZ) Purple 128Mb SATA III 3,5"




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Характеристики
Бренд
WD
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
3 Тб
Скорость вращения
5400 об/мин
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
1000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — надёжное решение для видеонаблюдения** Обеспечьте бесперебойную работу вашей системы видеонаблюдения с жёстким диском Western Digital 3TB WD34PURZ. Этот HDD создан специально для использования в системах видеонаблюдения и гарантирует стабильную работу и высокую производительность. **Основные характеристики:** * объём: 3 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма видеоданных; * форм-фактор: 3.5' — совместим с большинством систем видеонаблюдения; * скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин — обеспечивает быструю работу; * объём буфера: 128 МБ — способствует эффективной обработке данных; * технология записи: CMR — гарантирует надёжность и долговечность хранения данных; * интерфейс: SATA 6 Гб/с (SATA-III) — обеспечивает высокую скорость передачи данных. Жёсткий диск Western Digital 3TB WD34PURZ — это надёжное и эффективное решение для вашей системы видеонаблюдения.
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