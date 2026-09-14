Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 XT PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
Видеокарта Sapphire RX 9070 XT PURE OC — это мощное устройство для геймеров и энтузиастов, которые ценят высокую производительность и качество графики. Основные характеристики: * 16 ГБ памяти GDDR6 обеспечивают быструю обработку данных и плавный игровой процесс. * Разрядность шины 256 бит способствует высокой пропускной способности. * Два порта DP и два порта HDMI позволяют подключить несколько мониторов одновременно. * Три вентилятора обеспечивают эффективное охлаждение, что способствует стабильной работе видеокарты даже при высоких нагрузках. Эта видеокарта — отличный выбор для тех, кто хочет получить максимальную производительность и качество изображения в играх и других графических приложениях.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
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