Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00>
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5050 Dual 8GB <90YV0N73-M0AA00>
Видеокарта Asus на базе новейшего графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5080 — мощное решение для самых требовательных задач. Частота GPU достигает впечатляющих 2655 МГц, а видеопамять объёмом 8 Гб стандарта GDDR7 работает на сверхвысокой частоте 30000 МГц — плавная работа и мгновенный отклик даже в сложных визуальных сценариях. Поддержка до 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 позволяют развернуть по-настоящему многозадачную рабочую или игровую станцию. Эффективное активное охлаждение обеспечивает стабильную работу даже под нагрузкой, а интерфейс PCI-E 5.0 гарантирует мгновенную передачу данных. Продуманная длина платы — 304 мм — подойдёт для вместительных корпусов. Разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают удобное подключение к современным экранам.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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