Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние, 735190
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%2 700 руб. 4 150 руб.
В наличии
Код товара: 735190
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2 700 руб. -35%
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974825666]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Buddha Bar
Альбом (сингл)
Summer Sessions Monte-Carlo
Жанр
Инструментальная музыка
Трек-лист
Chris Madem–Island, Nato–Macondo, Sahal?–Kaaleen, Jose Solano (2)–Corazon De Verano, LarSS, Papa, Jo Paciello–Mayan, Sora, Munaylayt, Zeina Aftimos–Ya Helli, D-Compost–Sunrise, Abloz?–Feel, Dole & Kom–Mind Up, Carlos Campos, Ravin–Danse Pour Moi, Marsey, Blue Eyes–Gone, Paul Losev–Milkyway (Edit), Deni, Boterita–Paloma Blanca, Satori, Vieux Farka Tour?–Believer, Devs–Singere (Extended Mix), Betrieb–Sonsuz (Sinan Kaya’s Eastern Remix)
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
голубой, розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Причина уценки: повреждён конверт; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: пластинка, упаковка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка, Цветной винил
Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние – стоимость товара 2700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Buddha Bar - Summer Sessions Monte-Carlo (coloured) (3596974825666) виниловая пластинка хорошее состояние