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Уцененный товар Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние, 735173

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Уценка
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Уценка
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 740 руб.  3 910 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735173
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние
2 740 руб. -30%
3 910 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0075021370814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластина

Отзывы о товаре Уцененный товар Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0075021370814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластина
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка хорошее состояние - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2740 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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