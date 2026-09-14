Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-09HSK/N8_V3 комплект
Инверторная сплит-система Electrolux Skandi DC– создана на основе передовых современных технологий и является прекрасным образцом системы кондиционирования, сочетающей в себе все возможности для создания максимально комфортного микроклимата и экономичный подход к энергоресурсам. Возможность управления с помощью Wi-Fi (модуль докупается отдельно от кондиционера) через приложение Hommyn позволит контролировать температуру в доме на расстоянии. Благодаря ей вы сможете включать кондиционер согласно своему жизненному графику, включая и выключая прибор именно тогда, когда вам это нужно. Hommyn работает также с Марусей и Алисой.Для максимального климатического комфорта предусмотрен ряд необходимых режимов и функций. Прибор работает как на охлаждение (до +48 ?С за окном), так и на обогрев (до -15 ?С на улице). С его помощью можно понизить до комфортных значений влажность воздуха, а также избавиться от духоты, активировав режим вентиляции. Функция интенсивного охлаждения поможет в кратчайшие сроки создать в помещении приятную прохладу в летний день, а режим «Теплый старт» в холодное время года перед началом работы прогреет теплообменник, что даст возможность прибору сделать подачу воздуха сразу нужной температуры. Кроме того, в режиме обогрева, при низкой температуре наружного воздуха в кондиционере срабатывает функция «Автоматическая разморозка», которая защищает теплообменник внешнего блока от замерзания.4D-автоматический поток воздуха позволит настроить обдув наиболее оптимальным для вас способом. Благодаря наличию сверхточных датчиков функция I-Feel поможет сформировать нужный температурный режим в месте нахождения пульта, а значит и пользователя. Ночной режим сделает работу прибора настолько тихой, что не нарушит даже самый чуткий сон.Энергоэффективность устройства А-класса соответствует высоким международным стандартам и сокращает расход электроэнергии.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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