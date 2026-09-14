Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Skandi DC EACS/I-07HSK/N8_V3 комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-07HSK/N8_V3 — это современное решение для создания комфортной атмосферы в помещении площадью до 20 м?. Дизайн внутреннего блока выполнен в лаконичном скандинавском стиле, что позволяет гармонично вписать устройство в любой интерьер. Белый корпус подчеркивает чистоту линий, а компактные размеры (высота 28,1 см, ширина 70,8 см, глубина 19,2 см) делают установку максимально удобной даже в ограниченном пространстве. Наружный блок также выполнен в белом цвете, что обеспечивает визуальную целостность и эстетичность внешнего фасада здания. Горизонтальное размещение и настенный монтаж внутреннего блока позволяют рационально использовать пространство комнаты, не нарушая его функциональности и уюта. Модель принадлежит к серии Skandi DC Inverter, что гарантирует высокую эффективность работы и надежность. Инверторная технология обеспечивает плавное регулирование мощности, за счет чего достигается оптимальный микроклимат без резких перепадов температуры и излишнего энергопотребления. Класс энергоэффективности A (по новым стандартам — D) свидетельствует о рациональном расходе электричества, что особенно важно при регулярном использовании устройства. Максимальная потребляемая мощность составляет всего 1,35 кВт, что позволяет экономить на оплате коммунальных услуг без ущерба для комфорта. Функциональные возможности сплит-системы включают основные и дополнительные режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Благодаря этому устройство обеспечивает приятную температуру в любое время года, поддерживая свежесть и чистоту воздуха. Производительность при обогреве достигает 2,42 кВт, а при охлаждении — 2,35 кВт, что позволяет быстро достичь желаемого результата даже в жаркие или холодные дни. Устройство способно функционировать при температуре наружного воздуха до ?15°C, что делает его универсальным решением для большинства климатических условий. Точность установки температуры составляет 0,5°C, что позволяет максимально точно подобрать параметры для индивидуального комфорта. Регулировка температуры осуществляется дистанционно с помощью пульта управления, а также через мобильное приложение по Wi-Fi, что особенно удобно при современном ритме жизни. Цифровой дисплей с подсветкой и индикатором температуры рядом с прибором обеспечивает наглядность и простоту контроля работы устройства в любое время суток. Таймер на включение и отключение позволяет программировать работу сплит-системы, оптимизируя энергозатраты и обеспечивая идеальный микроклимат к вашему приходу домой. Встроенный режим Sleep предназначен для создания благоприятных условий для сна: температура плавно изменяется в течение ночи, а уровень шума внутреннего блока снижается до 24 дБ, что практически неощутимо для слуха. Интенсивное охлаждение позволяет быстро снизить температуру в помещении в особо жаркие дни, а функция самодиагностики своевременно выявляет возможные неисправности, что упрощает обслуживание и увеличивает срок службы устройства. Автоматическая очистка предотвращает образование плесени и неприятных запахов внутри блока, поддерживая свежесть и чистоту воздуха. Система фильтрации оснащена фильтром предварительной очистки, который задерживает крупные частицы пыли и загрязнений, способствуя поддержанию здорового микроклимата. В комплект поставки входит пульт управления и набор крепежа, что облегчает процесс установки и эксплуатации. Максимальный перепад высоты между внутренним и наружным блоками составляет 10 метров, а длина магистрали — до 20 метров, что дает гибкость при выборе места монтажа. Вес внутреннего блока равен 6,5 кг, а наружного — 18 кг, что обеспечивает надежную фиксацию и стабильную работу системы. Прибор сочетает в себе стильный внешний вид, продуманную эргономику и широкий функционал, делая процесс управления климатом в доме максимально простым и удобным. Благодаря современным технологиям и набору интеллектуальных функций, устройство обеспечивает стабильную работу, экономное потребление энергии и долгий срок службы, что делает его отличным выбором для создания уюта и комфорта в любом помещении.