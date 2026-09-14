Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-12HSM/N8_V2 комплект
Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 – это современное и функциональное решение для создания комфортного микроклимата в помещении площадью до 35 м?. Бытовая система обладает классом энергоэффективности A, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии. Устройство оснащено инверторной технологией, которая обеспечивает более плавную и точную работу кондиционера, а также снижает уровень шума внешнего и внутреннего блока до 56 и 22 дБ соответственно. Это позволяет использовать сплит-систему даже ночью, не беспокоясь о возможных помехах для сна. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 предлагает несколько режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Такой выбор делает устройство универсальным решением для любого времени года и любых погодных условий. Благодаря функции самодиагностики, кондиционер способен самостоятельно определить и сообщить о возникших проблемах. Одной из ключевых особенностей данной модели является режим Sleep. В этом режиме кондиционер автоматически подбирает наиболее комфортные условия для сна, учитывая изменения температуры окружающей среды в течение ночи. Также есть возможность регулировки температуры с точностью до 1 °С, что позволяет создавать идеальные условия для отдыха и работы. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 выполнена в белом цвете, что делает ее универсальной для любого интерьера. Монтаж системы осуществляется на стене, а установка – горизонтальная. Управление кондиционером возможно дистанционно с помощью мобильного приложения по Wi-Fi, что обеспечивает максимальное удобство использования. В комплект входят пульт управления, набор крепежа и сетевой кабель с вилкой. Сплит-система Electrolux EACS-I-12HSM-N8 обеспечивает максимальный комфорт и удобство в использовании, сочетая в себе высокую производительность и стильный дизайн.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, мобильные
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