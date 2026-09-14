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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект

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Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 9
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 10
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 11
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 12
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 13
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 14
Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 9
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 10
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 11
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 12
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 13
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 14
  • Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 091 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735144
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. уровень шума, дБ
59
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
3500
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
95.8
Высота внешнего блока, см
66
Глубина внешнего блока, см
40
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.02х0.72х0.47х0.38х0.3
Вес, кг.
65

Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HEN White N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter представляет собой современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых и рабочих помещениях площадью до 65 квадратных метров. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и чистоту обстановки. Корпус внутреннего и внешнего блока отличается продуманной конструкцией, обеспечивающей не только эстетическую привлекательность, но и удобство эксплуатации. Цифровой дисплей с подсветкой и индикацией температуры расположен таким образом, чтобы информация была легко читаема, не отвлекая и не раздражая пользователя. Данная модель оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает плавное регулирование мощности и позволяет достигать заданных параметров температуры с высокой точностью до одного градуса. Это способствует значительной экономии электроэнергии, что подтверждается классом энергоэффективности A++ (по новому обозначению — B). Инверторный компрессор работает практически бесшумно, уровень шума внутреннего блока не превышает 33 дБ, что делает устройство идеальным для установки в спальнях и офисах. Внешний блок, несмотря на мощность и производительность, работает с уровнем шума всего 59 дБ, что минимизирует дискомфорт для соседей и окружающей среды. Сплит-система обладает широким набором режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглогодично, обеспечивая комфорт в любое время года. Функция интенсивного охлаждения быстро снижает температуру в помещении, что особенно актуально в жаркие летние дни. Режим Sleep заботится о комфортном сне, автоматически регулируя параметры работы для поддержания оптимального микроклимата без лишнего шума и перепадов температуры. Автоматическая разморозка гарантирует стабильную работу внешнего блока при низких температурах, что расширяет возможности эксплуатации устройства даже при минус 25 градусах Цельсия. Особое внимание уделено качеству воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический, катехиновый, каталитический, фотокаталитический и промываемый воздушный фильтры, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов, бактерий и неприятных запахов. Дополнительная функция ионизации cold plasma способствует насыщению воздуха отрицательно заряженными ионами, что улучшает общее состояние и самочувствие жильцов. Автоматическая очистка внутреннего блока предотвращает образование плесени и неприятных запахов, поддерживая гигиеничность и свежесть воздуха в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, входящего в комплект, что обеспечивает удобство и простоту настройки параметров без необходимости подходить к кондиционеру. Таймер на включение и отключение позволяет заранее программировать работу системы, оптимизируя энергозатраты и повышая комфорт. Функция самодиагностики своевременно информирует о возможных неполадках, что облегчает обслуживание и продлевает срок эксплуатации техники. Монтаж предполагает настенную установку внутреннего блока в вертикальном положении, что экономит пространство и обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков. Максимальная длина магистрали между блоками достигает 25 метров, а перепад высоты может составлять до 10 метров, что дает гибкость при размещении оборудования в различных условиях. Габариты и вес блоков оптимизированы для удобства транспортировки и монтажа: внутренний блок имеет размеры 99.3?31.1?22.2 см и вес 13 кг, а внешний — 95.8?66?40.2 см при весе 45 кг. Производительность кондиционера при охлаждении составляет 7.8 кВт, а при обогреве — 9.4 кВт, что позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещениях средней площади. Потребляемая мощность устройства — 3.5 кВт, что соответствует современным стандартам энергоэффективности и снижает эксплуатационные расходы. Электропитание осуществляется от сети 220 В с частотой 50 Гц, что делает установку простой и доступной для большинства пользователей.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
пульт управления, набор крепежа
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
65
Макс. уровень шума, дБ
59
Макс. производительность обогрева, кВт
1.1
Макс. производительность охлаждения, кВт
1
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
7
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
3500
Напряжение электропитания, В
220
Сетевой кабель
Нет
Ширина внешнего блока, см
95.8
Высота внешнего блока, см
66
Глубина внешнего блока, см
40
Ширина внутреннего блока, см
99
Высота внутреннего блока, см
31
Глубина внутреннего блока, см
22.2
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HEN White N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter представляет собой современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых и рабочих помещениях площадью до 65 квадратных метров. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и чистоту обстановки. Корпус внутреннего и внешнего блока отличается продуманной конструкцией, обеспечивающей не только эстетическую привлекательность, но и удобство эксплуатации. Цифровой дисплей с подсветкой и индикацией температуры расположен таким образом, чтобы информация была легко читаема, не отвлекая и не раздражая пользователя. Данная модель оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает плавное регулирование мощности и позволяет достигать заданных параметров температуры с высокой точностью до одного градуса. Это способствует значительной экономии электроэнергии, что подтверждается классом энергоэффективности A++ (по новому обозначению — B). Инверторный компрессор работает практически бесшумно, уровень шума внутреннего блока не превышает 33 дБ, что делает устройство идеальным для установки в спальнях и офисах. Внешний блок, несмотря на мощность и производительность, работает с уровнем шума всего 59 дБ, что минимизирует дискомфорт для соседей и окружающей среды. Сплит-система обладает широким набором режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглогодично, обеспечивая комфорт в любое время года. Функция интенсивного охлаждения быстро снижает температуру в помещении, что особенно актуально в жаркие летние дни. Режим Sleep заботится о комфортном сне, автоматически регулируя параметры работы для поддержания оптимального микроклимата без лишнего шума и перепадов температуры. Автоматическая разморозка гарантирует стабильную работу внешнего блока при низких температурах, что расширяет возможности эксплуатации устройства даже при минус 25 градусах Цельсия. Особое внимание уделено качеству воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический, катехиновый, каталитический, фотокаталитический и промываемый воздушный фильтры, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов, бактерий и неприятных запахов. Дополнительная функция ионизации cold plasma способствует насыщению воздуха отрицательно заряженными ионами, что улучшает общее состояние и самочувствие жильцов. Автоматическая очистка внутреннего блока предотвращает образование плесени и неприятных запахов, поддерживая гигиеничность и свежесть воздуха в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, входящего в комплект, что обеспечивает удобство и простоту настройки параметров без необходимости подходить к кондиционеру. Таймер на включение и отключение позволяет заранее программировать работу системы, оптимизируя энергозатраты и повышая комфорт. Функция самодиагностики своевременно информирует о возможных неполадках, что облегчает обслуживание и продлевает срок эксплуатации техники. Монтаж предполагает настенную установку внутреннего блока в вертикальном положении, что экономит пространство и обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков. Максимальная длина магистрали между блоками достигает 25 метров, а перепад высоты может составлять до 10 метров, что дает гибкость при размещении оборудования в различных условиях. Габариты и вес блоков оптимизированы для удобства транспортировки и монтажа: внутренний блок имеет размеры 99.3?31.1?22.2 см и вес 13 кг, а внешний — 95.8?66?40.2 см при весе 45 кг. Производительность кондиционера при охлаждении составляет 7.8 кВт, а при обогреве — 9.4 кВт, что позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещениях средней площади. Потребляемая мощность устройства — 3.5 кВт, что соответствует современным стандартам энергоэффективности и снижает эксплуатационные расходы. Электропитание осуществляется от сети 220 В с частотой 50 Гц, что делает установку простой и доступной для большинства пользователей.
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Отзывы


Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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