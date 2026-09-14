Описание товара Сплит-система инверторного типа Electrolux Enterprise Super DC EACS/I-24HEN-WHITE/N8_24Y комплект

Инверторная сплит-система Electrolux EACS/I-24HEN White N8-24Y из серии Enterprise Super DC Inverter представляет собой современное решение для создания комфортного микроклимата в жилых и рабочих помещениях площадью до 65 квадратных метров. Выполненная в элегантном белом цвете, она гармонично впишется в любой интерьер, подчеркивая стиль и чистоту обстановки. Корпус внутреннего и внешнего блока отличается продуманной конструкцией, обеспечивающей не только эстетическую привлекательность, но и удобство эксплуатации. Цифровой дисплей с подсветкой и индикацией температуры расположен таким образом, чтобы информация была легко читаема, не отвлекая и не раздражая пользователя. Данная модель оснащена инверторной технологией, которая обеспечивает плавное регулирование мощности и позволяет достигать заданных параметров температуры с высокой точностью до одного градуса. Это способствует значительной экономии электроэнергии, что подтверждается классом энергоэффективности A++ (по новому обозначению — B). Инверторный компрессор работает практически бесшумно, уровень шума внутреннего блока не превышает 33 дБ, что делает устройство идеальным для установки в спальнях и офисах. Внешний блок, несмотря на мощность и производительность, работает с уровнем шума всего 59 дБ, что минимизирует дискомфорт для соседей и окружающей среды. Сплит-система обладает широким набором режимов работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Это позволяет использовать устройство круглогодично, обеспечивая комфорт в любое время года. Функция интенсивного охлаждения быстро снижает температуру в помещении, что особенно актуально в жаркие летние дни. Режим Sleep заботится о комфортном сне, автоматически регулируя параметры работы для поддержания оптимального микроклимата без лишнего шума и перепадов температуры. Автоматическая разморозка гарантирует стабильную работу внешнего блока при низких температурах, что расширяет возможности эксплуатации устройства даже при минус 25 градусах Цельсия. Особое внимание уделено качеству воздуха. Система фильтрации включает антиклещевой, антибактериальный, биологический, катехиновый, каталитический, фотокаталитический и промываемый воздушный фильтры, которые эффективно очищают воздух от пыли, аллергенов, бактерий и неприятных запахов. Дополнительная функция ионизации cold plasma способствует насыщению воздуха отрицательно заряженными ионами, что улучшает общее состояние и самочувствие жильцов. Автоматическая очистка внутреннего блока предотвращает образование плесени и неприятных запахов, поддерживая гигиеничность и свежесть воздуха в помещении. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, входящего в комплект, что обеспечивает удобство и простоту настройки параметров без необходимости подходить к кондиционеру. Таймер на включение и отключение позволяет заранее программировать работу системы, оптимизируя энергозатраты и повышая комфорт. Функция самодиагностики своевременно информирует о возможных неполадках, что облегчает обслуживание и продлевает срок эксплуатации техники. Монтаж предполагает настенную установку внутреннего блока в вертикальном положении, что экономит пространство и обеспечивает равномерное распределение воздушных потоков. Максимальная длина магистрали между блоками достигает 25 метров, а перепад высоты может составлять до 10 метров, что дает гибкость при размещении оборудования в различных условиях. Габариты и вес блоков оптимизированы для удобства транспортировки и монтажа: внутренний блок имеет размеры 99.3?31.1?22.2 см и вес 13 кг, а внешний — 95.8?66?40.2 см при весе 45 кг. Производительность кондиционера при охлаждении составляет 7.8 кВт, а при обогреве — 9.4 кВт, что позволяет эффективно поддерживать комфортную температуру в помещениях средней площади. Потребляемая мощность устройства — 3.5 кВт, что соответствует современным стандартам энергоэффективности и снижает эксплуатационные расходы. Электропитание осуществляется от сети 220 В с частотой 50 Гц, что делает установку простой и доступной для большинства пользователей.