Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad P
Операционная система
Windows 11 Pro
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
2048 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
583 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735132
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Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G8 16" IPS U9 285H, 64Gb/2Tb SSD, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB, Win 11pro
Lenovo дарит новый взгляд на мобильную производительность. Ультрабук с роскошным 16-дюймовым экраном с ультравысоким разрешением 3840x2400 — для впечатляюще четкой картинки, будь это работа с текстом или просмотр фильмов. Корпус из алюминия не только эффектно выглядит, но и приятен на ощупь. Мощнейшая связка: дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и 64 Гб оперативной памяти — огромный запас для профессиональных задач, работы с графикой и одновременного запуска множества приложений. Процессор Intel Core Ultra 9 открывает скоростной доступ к самым сложным задачам. Три порта USB Type-C делают подключение периферии максимально удобным. Сканер отпечатка пальца — для быстрой и надежной авторизации, а благодаря подсветке клавиатуры вы сможете работать даже в полной темноте. Работайте и отдыхайте с Windows 11 Pro — открывайте новые горизонты с ультрабуком Lenovo.
Lenovo дарит новый взгляд на мобильную производительность. Ультрабук с роскошным 16-дюймовым экраном с ультравысоким разрешением 3840x2400 — для впечатляюще четкой картинки, будь это работа с текстом или просмотр фильмов. Корпус из алюминия не только эффектно выглядит, но и приятен на ощупь. Мощнейшая связка: дискретная видеокарта с 8 Гб видеопамяти и 64 Гб оперативной памяти — огромный запас для профессиональных задач, работы с графикой и одновременного запуска множества приложений. Процессор Intel Core Ultra 9 открывает скоростной доступ к самым сложным задачам. Три порта USB Type-C делают подключение периферии максимально удобным. Сканер отпечатка пальца — для быстрой и надежной авторизации, а благодаря подсветке клавиатуры вы сможете работать даже в полной темноте. Работайте и отдыхайте с Windows 11 Pro — открывайте новые горизонты с ультрабуком Lenovo.
Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G8 16" IPS U9 285H, 64Gb/2Tb SSD, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB, Win 11pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad P1 G8 16" IPS U9 285H, 64Gb/2Tb SSD, RTX PRO 2000 Blackwell 8GB, Win 11pro