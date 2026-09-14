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Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект)

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Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 1
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 2
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 3
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 4
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 5
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 6
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 7
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 8
Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 1
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 2
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 3
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 4
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 5
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 6
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 7
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 8
  • Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735130
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
сплит-система, пульт управления, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внешнего блока, см
82.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
88
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х53х30х30х21
Вес, кг.
35

Описание товара Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект)

Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Возможность подключения Wi-Fi модуля Hommyn делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.

Отзывы о товаре Сплит-система инверторного типа Ballu Platinum Evolution DC BSUI-09HN8_V4 (комплект)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Кондиционер
Тип хладагента
R32
Мин. поддерживаемая температура °С
16 °С
Макс. поддерживаемая температура °С
30 °С
Пульт дистанционного управления
да
Цвет корпуса
белый
Комплектация
сплит-система, пульт управления, документация, упаковка
Эффективен для помещ. площадью до (м2)
27
Макс. уровень шума, дБ
19
Макс. производительность обогрева, кВт
4.2
Макс. производительность охлаждения, кВт
4
Развернуть
Количество скоростей воздушного потока
4
Режим обогрева
Да
Режим осушения
Да
Режим размораживания внешнего блока
Да
Режим вентиляции
да
Цифровой дисплей
да
Класс энергоэффективности
A++
Система самодиагностики неисправности
Да
Класс пылевлагозащищенности
IPX0, IPX4
Вариант размещения
настенное
Макс. потребляемая мощность
1600
Напряжение электропитания, В
220
Ширина внешнего блока, см
82.5
Высота внешнего блока, см
53
Глубина внешнего блока, см
28
Ширина внутреннего блока, см
88
Высота внутреннего блока, см
29
Глубина внутреннего блока, см
20.1
Страна производитель
Китай
Описание
Инверторная сплит-система Platinum Evolution – флагман линейки кондиционеров Ballu, который использует в работе самый экологичный и энергоэффективный хладагент – R32. Модель совмещает в себе высокую производительность и рекордно низкий уровень шума 19 дБ(А). Platinum Evolution способен эффективно работать на обогрев до -20°С. Возможность подключения Wi-Fi модуля Hommyn делает сплит-систему максимально удобной для управления из любой точки мира.
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Отзывы


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