Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние, 735106
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%4 280 руб. 5 700 руб.
В наличии
Код товара: 735106
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 280 руб. -25%
5 700 руб.
- Гарантия производителя: 2 месяца
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Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Максимальная нагрузка, кг
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х25
Вес, кг.
5
Описание товара Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, сидение, накладка, регулировочный ключ, крепления, документация
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Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: отличное состояние Комплектность: коробка, сидение, накладка, регулировочный ключ, крепления, документация
Смотрите также: Солнцезащитные очки, Товары для зимнего отдыха, Товары для туризма, Хобби, Электротранспорт
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Уцененный товар Сидение для электросамоката Xiaomi Electric Scooter 5 Plus Seat отличное состояние - стоимость товара 4280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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