Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray
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Характеристики
Описание товара Планшет Blackview Tab 60 Pro LTE 10.1" 8/128GB Gray
Планшет Blackview — это современное устройство, сочетающее в себе стильный дизайн и высокую производительность. Он оснащен 10,1-дюймовым экраном с разрешением 1280x800 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Серый цвет корпуса придает планшету элегантный и сдержанный вид, идеально подходящий для любого стиля. Устройство поддерживает широкий спектр навигационных систем, включая BeiDou, Galileo, GPS и ГЛОНАСС, что делает его надежным помощником в путешествиях и поездках. Планшет работает на базе процессора Unisoc Tiger T606 с частотой 1,6 ГГц, обеспечивая быструю и стабильную работу в режиме многозадачности. Он управляется операционной системой Android, которая открывает доступ ко множеству приложений и функций. Планшет оборудован аккумулятором емкостью 7700 мА·ч технологии Li-Ion, что гарантирует длительное время работы без подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъем USB Type-C, обеспечивающий быстрый и удобный процесс восполнения заряда. С внутренней памятью объемом 128 Гб планшет Blackview предоставляет пользователю достаточно места для хранения приложений, медиафайлов и документов. Это устройство станет надежным партнером как для работы, так и для развлечений, обеспечивая комфортную и продуктивную работу в любых условиях.
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Теги товара: большие, 10 дюймов, для студента, На Android, для школы и школьника, 128 Гб, Игровые
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