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Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый

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Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 1
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 2
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 3
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 4
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 5
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 6
Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Blackview Active 5
Цвет
оранжевый, черный
Материал корпуса
алюминий, пластик
Диагональ экрана, дюйм
8.68
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 1
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 2
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 3
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 4
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 5
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 6
  • Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68&quot; 8/128GB Orange/оранжевый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735089
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Характеристики

Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
active5 8/128 orange
Линейка
Blackview Active 5
Цвет
оранжевый, черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
8.68
Разрешение экрана
1340х800
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
218.5 х 131.7 х 12.3 мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый

Планшеты Blackview – это сочетание надежности и современного функционала, заключенного в стильный корпус. Они оснащены 8,68-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить важную информацию, фото и приложения без необходимости в частом удалении данных. Производительность планшета поддерживается мощным процессором Unisoc Tiger T615 с частотой 1,8 ГГц, что обеспечивает плавную работу большинства современных приложений на операционной системе Android. Аккумулятор емкостью 6600 мА·ч гарантирует длительное время использования без подзарядки, оставаясь надежным спутником в дороге или на отдыхе. Планшеты выполнены в корпусе из алюминия и пластика, сделанном в Китае, и обладают степенью защиты IP68, что делает их устойчивыми к пыли и влаге. Это позволяет использовать устройство в самых разнообразных условиях, не беспокоясь о его сохранности. Наличие Bluetooth версии 5.2 гарантирует быструю и устойчивую беспроводную связь с другими устройствами. Вы можете выбрать планшет в стильных оранжевом или черном цветах, которые подчеркнут вашу индивидуальность и стиль. Планшеты Blackview – отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, надежностью и современным дизайном.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Active 5 LTE 8.68" 8/128GB Orange/оранжевый




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Характеристики
Бренд
Blackview
Партномер для планшетов
active5 8/128 orange
Линейка
Blackview Active 5
Цвет
оранжевый, черный
Стилус в комплекте
нет
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
адаптер питания, USB-кабель, скрепка, документация
Материал корпуса
алюминий, пластик
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
8.68
Разрешение экрана
1340х800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T615
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
13
Тыловая камера, МП
16 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
6600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
218.5 х 131.7 х 12.3 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшеты Blackview – это сочетание надежности и современного функционала, заключенного в стильный корпус. Они оснащены 8,68-дюймовым экраном с разрешением 1340x800 пикселей, что обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для работы и развлечений. Встроенная память объемом 128 Гб позволяет хранить важную информацию, фото и приложения без необходимости в частом удалении данных. Производительность планшета поддерживается мощным процессором Unisoc Tiger T615 с частотой 1,8 ГГц, что обеспечивает плавную работу большинства современных приложений на операционной системе Android. Аккумулятор емкостью 6600 мА·ч гарантирует длительное время использования без подзарядки, оставаясь надежным спутником в дороге или на отдыхе. Планшеты выполнены в корпусе из алюминия и пластика, сделанном в Китае, и обладают степенью защиты IP68, что делает их устойчивыми к пыли и влаге. Это позволяет использовать устройство в самых разнообразных условиях, не беспокоясь о его сохранности. Наличие Bluetooth версии 5.2 гарантирует быструю и устойчивую беспроводную связь с другими устройствами. Вы можете выбрать планшет в стильных оранжевом или черном цветах, которые подчеркнут вашу индивидуальность и стиль. Планшеты Blackview – отличный выбор для тех, кто ищет баланс между функциональностью, надежностью и современным дизайном.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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