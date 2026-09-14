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Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка

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Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 1
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 2
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 3
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.)
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 1
  • Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 2
  • Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 3
  • Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin &amp; Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735083
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Характеристики

Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.)
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Dean Martin–Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), Frank Sinatra–I've Got You Under My Skin, Sammy Davis Jr.–Frankie And Johnny, Dean Martin–That's Amore, Frank Sinatra–You Make Me Feel So Young, Sammy Davis Jr.–Once In A Lifetime, Dean Martin–Mambo Italiano, Frank Sinatra–How About You?, Frank Sinatra–I Get A Kick Out Of You, Sammy Davis Jr.–My Funny Valentine, Dean Martin–Memories Are Made Of This, Frank Sinatra–Three Coins In The Fountain, Sammy Davis Jr.–Spoken For, Dean Martin–I Can't Give You An
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Вес, г.
5

Описание товара Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dean Martin–Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), Frank Sinatra–I've Got You Under My Skin, Sammy Davis Jr.–Frankie And Johnny, Dean Martin–That's Amore, Frank Sinatra–You Make Me Feel So Young, Sammy Davis Jr.–Once In A Lifetime, Dean Martin–Mambo Italiano, Frank Sinatra–How About You?, Frank Sinatra–I Get A Kick Out Of You, Sammy Davis Jr.–My Funny Valentine, Dean Martin–Memories Are Made Of This, Frank Sinatra–Three Coins In The Fountain, Sammy Davis Jr.–Spoken For, Dean Martin–I Can't Give You Anything But Love, Frank Sinatra–My Blue Heaven, Sammy Davis Jr.–Something's Gotta Give, Dean Martin–On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma), Frank Sinatra–Makin' Whoopee, Sammy Davis Jr.–You Do Something To Me, Dean Martin–In Napoli, Frank Sinatra–Sentimental Journey, Sammy Davis Jr.–What Kind Of Fool Am I?, Dean Martin–When You're Smiling, Frank Sinatra–Old Devil Moon, Dean Martin–Ain't That A Kick In The Head, Frank Sinatra–Nice 'N' Easy, Dean Martin–Return To Me, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra–Me And My Shadow, Dean Martin–C'est Si Bon, Frank Sinatra–Pennies From Heaven, Dean Martin–Buona Sera, Sammy Davis Jr.–Too Close For Comfort, Frank Sinatra–Come Fly With Me, Dean Martin–Let Me Go, Lover, Sammy Davis Jr.–I Got Plenty Of Nuttin', Dean Martin–Under The Bridges Of Paris, Sammy Davis Jr.–Easy To Love, Frank Sinatra–Love And Marriage, Dean Martin–Rio Bravo, Sammy Davis Jr.–Lonesome Road, Frank Sinatra–Young At Heart, Dean Martin–Sway, Sammy Davis Jr.–Song And Dance Man, Frank Sinatra–Too Marvelous For Words, Sammy Davis Jr.–Hey There, Dean Martin–The Naughty Lady Of Shady Lane, Frank Sinatra–On The Road To Mandalay, Sammy Davis Jr.–That Old Black Magic

Отзывы о товаре Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060403742995]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.)
Альбом (сингл)
THE PLATINUM COLLECTION
Жанр
Swing
Трек-лист
Dean Martin–Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), Frank Sinatra–I've Got You Under My Skin, Sammy Davis Jr.–Frankie And Johnny, Dean Martin–That's Amore, Frank Sinatra–You Make Me Feel So Young, Sammy Davis Jr.–Once In A Lifetime, Dean Martin–Mambo Italiano, Frank Sinatra–How About You?, Frank Sinatra–I Get A Kick Out Of You, Sammy Davis Jr.–My Funny Valentine, Dean Martin–Memories Are Made Of This, Frank Sinatra–Three Coins In The Fountain, Sammy Davis Jr.–Spoken For, Dean Martin–I Can't Give You An
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dean Martin–Volare (Nel Blu Dipinto Di Blu), Frank Sinatra–I've Got You Under My Skin, Sammy Davis Jr.–Frankie And Johnny, Dean Martin–That's Amore, Frank Sinatra–You Make Me Feel So Young, Sammy Davis Jr.–Once In A Lifetime, Dean Martin–Mambo Italiano, Frank Sinatra–How About You?, Frank Sinatra–I Get A Kick Out Of You, Sammy Davis Jr.–My Funny Valentine, Dean Martin–Memories Are Made Of This, Frank Sinatra–Three Coins In The Fountain, Sammy Davis Jr.–Spoken For, Dean Martin–I Can't Give You Anything But Love, Frank Sinatra–My Blue Heaven, Sammy Davis Jr.–Something's Gotta Give, Dean Martin–On An Evening In Roma (Sott'er Celo De Roma), Frank Sinatra–Makin' Whoopee, Sammy Davis Jr.–You Do Something To Me, Dean Martin–In Napoli, Frank Sinatra–Sentimental Journey, Sammy Davis Jr.–What Kind Of Fool Am I?, Dean Martin–When You're Smiling, Frank Sinatra–Old Devil Moon, Dean Martin–Ain't That A Kick In The Head, Frank Sinatra–Nice 'N' Easy, Dean Martin–Return To Me, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra–Me And My Shadow, Dean Martin–C'est Si Bon, Frank Sinatra–Pennies From Heaven, Dean Martin–Buona Sera, Sammy Davis Jr.–Too Close For Comfort, Frank Sinatra–Come Fly With Me, Dean Martin–Let Me Go, Lover, Sammy Davis Jr.–I Got Plenty Of Nuttin', Dean Martin–Under The Bridges Of Paris, Sammy Davis Jr.–Easy To Love, Frank Sinatra–Love And Marriage, Dean Martin–Rio Bravo, Sammy Davis Jr.–Lonesome Road, Frank Sinatra–Young At Heart, Dean Martin–Sway, Sammy Davis Jr.–Song And Dance Man, Frank Sinatra–Too Marvelous For Words, Sammy Davis Jr.–Hey There, Dean Martin–The Naughty Lady Of Shady Lane, Frank Sinatra–On The Road To Mandalay, Sammy Davis Jr.–That Old Black Magic
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Отзывы


Rat Pack (F. Sinatra, D. Martin & Sammy Davis Jr.) - The Platinum Collection (White) (5060403742995) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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