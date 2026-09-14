Elvis Presley - Very Best Of Rock N Roll (5060348583004) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Very Best Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735082
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Very Best Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's Alright, Hound Dog, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock, All Shook Up, Ready Teddy, Tutti Frutti, Don't Be Cruel, Good Rockin' Tonight, Blue Moon Of Kentucky, Long Tall Sally, Mystery Train, Shake, Rattle And Roll, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Rip It Up, Heartbreak Hotel
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
305
Описание товара Elvis Presley - Very Best Of Rock N Roll (5060348583004) виниловая пластинка
Коллекция главных рок-н-рольных хитов великого Элвиса Пресли. Во вселенной поп-музыки Элвис Пресли может претендовать на свое собственное созвездие. Это не только глобальные продажи пластинок, которые он накопил, или хиты № 1 со всего мира - и даже не песни, прославившиеся благодаря его кинокарьере... Просто сейчас невозможно представить мир музыки без «Короля». Спустя около сорока лет после его безвременной кончины его непреходящее наследие все также востребовано. Музыкальный долг Элвису признали Боб Дилан, The Beatles и Rolling Stones.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитКруг Михаил - Жиган-лимон (4606344041950) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитЗолотое Кольцо И Н.К - Лучшие Песни (4680068806231) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитАквариум - Равноденствие (4640004135696) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBent Knee - You Know What They Mean (0190759805817) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитDead Lord - Surrender (0194397647112) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитBerwyn - Tape 2/ Fomalhaut (coloured) (0194397118919) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитMarcio Mondo - My Beautiful Bloody Break Up (EP) (picture) (0194...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитComa Cose - Nostralgia (coloured) (0194399381212) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитPinguini Tattici Nucleari - Ahia! (EP) (coloured) (0194399538012...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитRocco Hunt - Rivoluzione (coloured) (0194399177013) виниловая пл...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитFrank Turner - No Man's Land (coloured) (0602577878466) винилова...
-
В наличииЦена 2 730 руб.683 руб. в СплитSantana - Santana (0888751942813) виниловая пластинка
Бренд
Not Now
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Not Now
Barcode
[5060348583004]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Elvis Presley
Альбом (сингл)
Very Best Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли
Трек-лист
That's Alright, Hound Dog, Blue Suede Shoes, Jailhouse Rock, All Shook Up, Ready Teddy, Tutti Frutti, Don't Be Cruel, Good Rockin' Tonight, Blue Moon Of Kentucky, Long Tall Sally, Mystery Train, Shake, Rattle And Roll, (Let Me Be Your) Teddy Bear, Rip It Up, Heartbreak Hotel
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Коллекция главных рок-н-рольных хитов великого Элвиса Пресли. Во вселенной поп-музыки Элвис Пресли может претендовать на свое собственное созвездие. Это не только глобальные продажи пластинок, которые он накопил, или хиты № 1 со всего мира - и даже не песни, прославившиеся благодаря его кинокарьере... Просто сейчас невозможно представить мир музыки без «Короля». Спустя около сорока лет после его безвременной кончины его непреходящее наследие все также востребовано. Музыкальный долг Элвису признали Боб Дилан, The Beatles и Rolling Stones.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Elvis Presley - Very Best Of Rock N Roll (5060348583004) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Elvis Presley - Very Best Of Rock N Roll (5060348583004) виниловая пластинка