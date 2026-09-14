Лада Дэнс - Лучшие Песни (Colored) (4603320377850) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735067
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Лада Дэнс - Лучшие Песни (Colored) (4603320377850) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 180 руб.1045 руб. в СплитNik Bartsch - Entendre (0602435427096) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в Сплит5 Утра - Лучшее (Clear) (4657819840059) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитЛицей - Открытый занавес (Cristal Blue) (4657792369967) винилова...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСергей Васильевич Рахманинов - Литургия св. Иоанна Златоуста (4...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитСборник - ZION "15 Лет" (Orange & Red) (4657819842824) виниловая...
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитМохито - Счастье в простом (4657819840813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитНепара - Всё сначала (4657819848499) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Была Не Была (4657819848703) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 210 руб.1053 руб. в СплитДжанго - Выше. Еще (4657819848697) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 230 руб.1058 руб. в СплитIggy Pop - Every Loser (0075678628467) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 260 руб.1065 руб. в СплитCarla Bruni - Quelqu'Un M'a Dit (0602445175475) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 4 270 руб.1068 руб. в СплитCalvin Harris - Motion (0198029462715) виниловая пластинка
Бренд
Панорама Рекордс
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Панорама Рекордс
Barcode
[4603320377850]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Лада Дэнс
Альбом (сингл)
Лучшие Песни
Жанр
Российская поп-музыка
Трек-лист
Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Сотри кассету, Пойду с тобой, Жить нужно в кайф, Девочка ночь, Ночные танцы, Танцы у моря, Ночь, Пять испанских роз, Барбара, Один лишь раз, Аромат Любви
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Лада Дэнс - Лучшие Песни (Colored) (4603320377850) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лада Дэнс - Лучшие Песни (Colored) (4603320377850) виниловая пластинка