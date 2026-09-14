Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка
На первом джазовом релизе компании "Jazz Standards. Mean to Me" представлены наиболее интересные мейнстримовские интерпретации джазовых стандартов. Джазовые стандарты - это наиболее известные записи выдающихся джазовых исполнителей, легко узнаваемые слушателями. Альбом открывает песня "Mean to Me" (Ты много значишь для меня), написанная в 1929 году американским пианистом и сонграйтером Фредом Алертом, в исполнении самой выдающейся певицы в истории джаза Билли Холидей, причём это один из лучших вариантов записи стандарта. Не получив никакого музыкального образования, она восполняла недостатки техники и культуры природной музыкальностью и эмоциональной выразительностью. Фразировка, тембр и артикуляция её пения близки звучанию джазового инструмента. С ней играют легендарные музыканты. Лестер Янг, чей саксофон был важным источником её вдохновения. Трубач Бак Клейтон, чьи импровизации отличаются изощрённым свингом. Пианист Тэдди Уилсон, играющий мягким и элегантным стилем. Вторая песня "I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself A Letter" (Я сажусь писать письмо самому себе) тоже Фреда Алерта на слова Роя Тёрка представлена в одной из лучших версий, записанной на пике своей славы в 1935 году пианистом, ставшим после Армстронга первым кумиром публики, блестяще владевшим левой рукой, здоровяком со зверским аппетитом Томасом "Фэтс" Уоллером.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 150 руб.788 руб. в СплитKings Of Leon - Aha Shake Heartbreak (0889854217716) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 160 руб.790 руб. в СплитВиктор Цой - Печаль (4606344046474) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитManeskin - Teatro D'Ira (coloured) (0194398729015) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитFleetwood Mac - The Pious Bird Of Good Omen (0198029560411) вини...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитOST - The Colors Within (Kensuke Ushio) (coloured) (019802967861...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитJimi Hendrix Experience - Winterland (198029892710) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAir - The Virgin Suicides Redux (5021732782328) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитMuse - The Wow! Signal (coloured) (5026854665740) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитPortugal. The Man - Chris Black Changed My Life (coloured) (0075...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC, Back In Black (Remastered) (5099751076513) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAC/DC - Dirty Deeds Done Dirt Cheap (Remastered) (5099751076018)...
-
В наличииЦена 3 210 руб.803 руб. в СплитAc/Dc - Hight Voltage (5099751075912) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Джазовые Стандарты - Jazz Standards. Mean To Me (4640001406232) виниловая пластинка