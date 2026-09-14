HammerFall - Glory To The Brave (coloured) (4065629732370) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Glory To The Brave
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 735054
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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629732370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Glory To The Brave
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Dragon Lies Bleeding, The Metal Age, Hammerfall, I Believe, Child of the Damned" (Warlord Cover), Steel Meets Steel, Stone Cold, Unchained, Glory to the Brave
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара HammerFall - Glory To The Brave (coloured) (4065629732370) виниловая пластинка
Glory to the Brave — дебютный альбом шведской пауэр-метал-группы Hammerfall, вышедший в 1997 году. Переиздание на "серебряном" виниле в гейтфолде. Материал для альбома записан в основном в стиле, характерном для пауэр/спид метала конца 80-х/начала 90-х. Композиция «Steel Meets Steel» повествует о взятии Иерусалима во времена Крестовых походов. Заглавную песню альбома — «Glory To The Brave» — вокалист Йоаким Канс посвятил своему деду и всем «давно потерянным друзьям, которые покинули нас слишком рано». В 2005 году журнал Rock Hard Magazine поставил "Glory to the Brave" на 295 место среди 500 величайших рок- и метал-альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[4065629732370]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Hammerfall
Альбом (сингл)
Glory To The Brave
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
The Dragon Lies Bleeding, The Metal Age, Hammerfall, I Believe, Child of the Damned" (Warlord Cover), Steel Meets Steel, Stone Cold, Unchained, Glory to the Brave
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Glory to the Brave — дебютный альбом шведской пауэр-метал-группы Hammerfall, вышедший в 1997 году. Переиздание на "серебряном" виниле в гейтфолде. Материал для альбома записан в основном в стиле, характерном для пауэр/спид метала конца 80-х/начала 90-х. Композиция «Steel Meets Steel» повествует о взятии Иерусалима во времена Крестовых походов. Заглавную песню альбома — «Glory To The Brave» — вокалист Йоаким Канс посвятил своему деду и всем «давно потерянным друзьям, которые покинули нас слишком рано». В 2005 году журнал Rock Hard Magazine поставил "Glory to the Brave" на 295 место среди 500 величайших рок- и метал-альбомов всех времен.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
HammerFall - Glory To The Brave (coloured) (4065629732370) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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