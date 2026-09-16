Top.Mail.Ru
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 1
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 2
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 3
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 4
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 5
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 1
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 2
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 3
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 4
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 5
  • Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735050
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Enough Is Enough, I'll Make It All Up To You, Mission Impossible, When The Lady Smiles, Future, Long Blond Animal, N.E.W.S., Rinus On Bass, Radar Love I, Cesar On Drums, Radar Love II, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, Clear Night Moonlight
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Is Enough, I'll Make It All Up To You, Mission Impossible, When The Lady Smiles, Future, Long Blond Animal, N.E.W.S., Rinus On Bass, Radar Love I, Cesar On Drums, Radar Love II, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, Clear Night Moonlight



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262035461]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Golden Earring
Альбом (сингл)
Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Enough Is Enough, I'll Make It All Up To You, Mission Impossible, When The Lady Smiles, Future, Long Blond Animal, N.E.W.S., Rinus On Bass, Radar Love I, Cesar On Drums, Radar Love II, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, Clear Night Moonlight
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Enough Is Enough, I'll Make It All Up To You, Mission Impossible, When The Lady Smiles, Future, Long Blond Animal, N.E.W.S., Rinus On Bass, Radar Love I, Cesar On Drums, Radar Love II, Twilight Zone, The Devil Made Me Do It, Clear Night Moonlight


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Golden Earring - Back Home: The Complete Leiden 1984 Concert (8719262035461) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...