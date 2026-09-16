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Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка

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Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Wiseblood
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) - фото 1
  • Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) - фото 2
  • Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735019
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262022058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Wiseblood
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King Of The Rotten, Long Whip / Big America, Wiseblood, Goodbye Windows, Born Again For The Last Time, Drowning In A Daydream, The Snake Has No Head, The Door, Man Or Ash, Redemption City, Wishbone (Some Tomorrow), Fuel, Bottom Feeder (El Que Come Abajo)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King Of The Rotten, Long Whip / Big America, Wiseblood, Goodbye Windows, Born Again For The Last Time, Drowning In A Daydream, The Snake Has No Head, The Door, Man Or Ash, Redemption City, Wishbone (Some Tomorrow), Fuel, Bottom Feeder (El Que Come Abajo)

Отзывы о товаре Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262022058]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Corrosion Of Conformity
Альбом (сингл)
Wiseblood
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King Of The Rotten, Long Whip / Big America, Wiseblood, Goodbye Windows, Born Again For The Last Time, Drowning In A Daydream, The Snake Has No Head, The Door, Man Or Ash, Redemption City, Wishbone (Some Tomorrow), Fuel, Bottom Feeder (El Que Come Abajo)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King Of The Rotten, Long Whip / Big America, Wiseblood, Goodbye Windows, Born Again For The Last Time, Drowning In A Daydream, The Snake Has No Head, The Door, Man Or Ash, Redemption City, Wishbone (Some Tomorrow), Fuel, Bottom Feeder (El Que Come Abajo)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Corrosion Of Conformity - Wiseblood (8719262022058) виниловая пластинка - по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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