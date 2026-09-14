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Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
Blue Suede Shoes
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) - фото 1
  • Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735013
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Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
Blue Suede Shoes
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Blue Suede Shoes, Honey Don't!, Boppin' The Blues, Levi Jacket, Whole Lotta Shakin' Goin' On, Sitting On The Top Of The World, Glad All Over, All Mama's Children, Gone, Gone, Gone, Match Box, Everybody's Trying To Be My Baby, Pink Pedal Pushers, Pop Let Me Have The Car, Tutti Frutti, Only You, Right String Baby But The Wrong Yo-Yo, That's Right, Lend Me Your Comb
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка

Сборник записей легенды рокабилли Карла Перкинса, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Альбом включает 18 классических композиций, записанных Перкинсом преимущественно в середине 1950-х годов на легендарной студии Sun Records. Песня «Blue Suede Shoes» (1955) считается «национальным гимном рок-н-ролла». Она стала первым синглом Sun Records, проданным тиражом более миллиона копий, обойдя по популярности версию Элвиса Пресли в тот период. Карл Перкинс оказал колоссальное влияние на The Beatles (особенно на Джорджа Харрисона) и Эрика Клэптона, многие из песен на этой пластинке позже стали мировыми стандартами.

Отзывы о товаре Carl Perkins - Blue Suede Shoes (Music Legends) (3596974239265) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974239265]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Carl Perkins
Альбом (сингл)
Blue Suede Shoes
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Blue Suede Shoes, Honey Don't!, Boppin' The Blues, Levi Jacket, Whole Lotta Shakin' Goin' On, Sitting On The Top Of The World, Glad All Over, All Mama's Children, Gone, Gone, Gone, Match Box, Everybody's Trying To Be My Baby, Pink Pedal Pushers, Pop Let Me Have The Car, Tutti Frutti, Only You, Right String Baby But The Wrong Yo-Yo, That's Right, Lend Me Your Comb
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Сборник записей легенды рокабилли Карла Перкинса, выпущенный лейблом Wagram в серии "Music Legends". Издание на 180 г виниле. Альбом включает 18 классических композиций, записанных Перкинсом преимущественно в середине 1950-х годов на легендарной студии Sun Records. Песня «Blue Suede Shoes» (1955) считается «национальным гимном рок-н-ролла». Она стала первым синглом Sun Records, проданным тиражом более миллиона копий, обойдя по популярности версию Элвиса Пресли в тот период. Карл Перкинс оказал колоссальное влияние на The Beatles (особенно на Джорджа Харрисона) и Эрика Клэптона, многие из песен на этой пластинке позже стали мировыми стандартами.
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